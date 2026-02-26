Live TV

Microbuz implicat într-un accident în județul Mureș: 11 persoane au ajuns la spital

Data publicării:
photo-collage.png (74)
Microbuz implicat într-un accident în județul Mureș: 11 persoane au ajuns la spital. Foto ISU Mureș/ News.ro

Un microbuz a fost implicat, joi, într-un accident rutier produs în zona localității Valea Sânpetru, județul Mureș. Unsprezece persoane s-au autoevacuat din autovehicul, iar în urma evaluării medicale au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Mureș, este vorba despre o autoaccidentare în care a fost implicat un microbuz din care cele 11 persoane au ieșit singure, fiind evaluate la fața locului de echipajele medicale.

Șase dintre victime, dintre care cinci cod galben și una cod verde, au fost preluate de trei ambulanțe SMURD. Alte trei persoane, încadrate la cod galben, au fost transportate cu autospeciala pentru transport personal și victime multiple, iar două victime cod galben au fost duse la spital cu ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă SMURD.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Sărmașu și Punctul de Lucru Râciu. În sprijin au fost trimise trei ambulanțe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă, două autospeciale de intervenție, precum și trei ambulanțe SAJ.

De asemenea, a fost dislocată autospeciala pentru transport personal și victime multiple, încadrată cu un medic și un asistent din cadrul UPU SMURD Târgu Mureș. La intervenție s-au deplasat și trei paramedici din cadrul Centrului de Formare Formatori, Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență.

Toate cele 11 persoane implicate în accident au fost transportate la UPU Târgu Mureș pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

