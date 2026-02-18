Live TV

Miercurea Cenușii 2026: Începe Postul Mare pentru catolici. Cele mai importante tradiții și obiceiuri. Ce simbolizează ritualul crucii

Data publicării:
Miercurea Cenușii 2026. Foto Getty Images
Miercurea Cenușii 2026. Foto Getty Images
Din articol
Miercurea Cenușii 2026: Începutul Postului Mare  Tradiții și obiceiuri românești pe 18 februarie

La 18 februarie 2026, credincioșii catolici din întreaga lume marchează Miercurea Cenușii, moment care inaugurează perioada Postului Mare și ocupă un loc central în calendarul liturgic creștin. Considerată o zi de profundă solemnitate, aceasta simbolizează fragilitatea existenței umane și necesitatea reîntoarcerii la valorile spirituale fundamentale, oferind totodată un cadru propice pentru reflecție, reculegere și pregătire sufletească în vederea celebrării Paștelui.

Data de 18 februarie are o semnificație aparte în calendarul bisericii catolice, fiind marcată de comunități de credincioși din întreaga lume, inclusiv la Vatican, considerat centrul spiritual al acestei confesiuni.

Miercurea Cenușii 2026: Începutul Postului Mare 

Miercurea Cenușii marchează începutul Postului Mare, perioada de 40 de zile care precede Paștele catolic, celebrat în 2026 la data de 5 aprilie, cu aproximativ o săptămână înaintea Paștelui ortodox. Prin ritualurile și tradițiile asociate, această zi simbolizează pocăința, smerenia și reîntoarcerea la credință, oferind credincioșilor un cadru de reflecție, rugăciune și pregătire spirituală pentru celebrarea Învierii.

Ritualul aplicării crucii de cenușă

Unul dintre cele mai răspândite și simbolice ritualuri asociate acestei zile este aplicarea cenușii pe fruntea credincioșilor, în semnul crucii. În cadrul slujbei religioase, preotul rostește formule liturgice consacrate, precum „Adu-ți aminte că ești țărână și în țărână te vei întoarce” sau „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie”, subliniind astfel legătura dintre caracterul efemer al existenței umane și necesitatea unei vieți trăite în conștiință spirituală.

Originea și simbolul cenușii 

Cenușa utilizată în cadrul ritualului nu reprezintă un simplu reziduu, ci poartă o semnificație simbolică profundă. Aceasta este obținută din arderea ramurilor sfințite la sărbătoarea Floriilor din anul precedent, transformând astfel un simbol al bucuriei și celebrării într-un semn al introspecției și smereniei. Prin această continuitate simbolică, ceea ce anterior marca triumful și viața capătă valențe de reflecție spirituală, invitând credincioșii la reevaluarea valorilor personale și la conștientizarea caracterului trecător al existenței.

Tradiții și obiceiuri românești pe 18 februarie

Slujba religioasă constituie momentul central al acestei zile, reunind credincioșii în biserici pentru ritualul primirii cenușii pe frunte. În cadrul ceremoniei, rugăciunea colectivă depășește dimensiunea unei simple tradiții și devine un veritabil act de comuniune spirituală, prin care participanții se raportează simultan la propria credință și la comunitatea religioasă din care fac parte, conferind zilei semnificația unui timp dedicat reflecției și reînnoirii interioare.

Postul și abstinența pe 18 februarie 

Un alt obicei semnificativ asociat acestei zile este postul și abstinența, care conferă reflecției spirituale o dimensiune concretă. Cu acest prilej, credincioșii își reduc porțiile de hrană, renunță la consumul de carne și aleg să practice diverse forme de sacrificiu personal, în semn de purificare interioară. Acest exercițiu de disciplină, deși riguros, are rolul de a sublinia importanța echilibrului dintre nevoile trupului și cele ale spiritului, reamintind că dimensiunea spirituală ocupă un loc esențial în viața credinciosului.

Renunțarea la plăcerile cotidiene 

Miercurea Cenușii marchează totodată debutul unei discipline spirituale caracterizate prin renunțarea voluntară la mici plăceri cotidiene, în scopul cultivării reflecției interioare. Numeroși credincioși aleg, în această perioadă, să se abțină de la dulciuri, divertisment sau utilizarea excesivă a rețelelor sociale, transformând aceste gesturi de abstinență în prilejuri de reculegere și echilibru lăuntric.

Prin ansamblul de ritualuri, tradiții și practici de autocontrol, atenția este orientată către dimensiunea spirituală a existenței, credincioșii pregătindu-se sufletește pentru celebrarea Paștelui și pentru o etapă dedicată introspecției și armoniei interioare.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Săptămâna Albă 2026. Foto Getty Images
Începe Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui
Întâmpinarea Domnului 2026. Foto Getty Images
Întâmpinarea Domnului 2026: Sărbătoare mare la 40 de zile după Nașterea lui Hristos. Ce înseamnă ritualul aducerii copiilor la biserică
Sfinții Trei Ierarhi 2026. Foto Getty Images
Sfinții Trei Ierarhi 2026: Sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Obiceiuri care prevestesc cum va fi anul, explicate de preot
Sfinții Grigorie de Nazianz și Bretanion. Foto Getty Images
Zi cu cruce roșie în calendar pe 25 ianuarie: Preotul explică semnificația praznicului și obiceiurile care aduc binecuvântare în casă
Sfinții Atanasie și Chiril2026. Foto Getty Images
Sărbătoare cu cruce roșie pe 18 ianuarie. Cum explică preotul semnificația și practicile zilei: „Sunt semne ale unei credințe profunde”
Recomandările redacţiei
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Cod roșu de ninsoare și mesaj Ro-Alert în București și Ilfov: Strat...
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României...
bolojan ceas guvern
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind...
Ultimele știri
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare”
Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Au răpus FCSB, iar acum au primit răsplata! Cum au profitat starurile Universității Craiova de zilele libere...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Câți bani ar face țara noastră din rezervele de gaze din Marea Neagră după modelul Norvegiei. Cum ar...
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online