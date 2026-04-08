Miercurea Mare 2026. Ce este complet interzis pe 8 aprilie. Preotul avertizează: „Ar putea aduce necazuri în gospodărie”

Miercurea Mare, marcată pe 8 aprilie, ocupă un loc central în rânduiala liturgică a Săptămânii Patimilor, fiind dedicată rugăciunii, postului și reflecției. În tradiția ortodoxă, ziua evidențiază contrastul dintre pocăință și trădare: două atitudini care definesc parcursul spiritual al omului. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro care sunt cele mai cunoscute tradiții păstrate de generații întregi, dar și obiceiurile care ar trebui evitate, potrivit credinței populare.

Miercurea Mare este văzută ca un moment de conștientizare și îndreptare, pregătind credincioșii pentru etapele următoare ale Săptămânii Patimilor și pentru bucuria Învierii.

Miercurea Mare din Săptămâna Patimilor 2026: Semnificația biblică

În Miercurea Mare, biserica ortodoxă evocă gestul de profundă pocăință al femeii păcătoase, care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului. Acest moment simbolizează îndreptarea omului păcătos și arată cum credința adevărată se exprimă prin smerenie, recunoașterea propriilor greșeli și devotament sincer față de Dumnezeu

Tot în această zi este amintită trădarea lui Iuda Iscarioteanul, care L-a vândut pe Hristos pentru treizeci de arginți. Episodul marchează începutul Patimilor și al drumului spre răstignire, oferind un prilej de reflecție asupra alegerilor personale și a responsabilității față de ceilalți.

Tradiții și obiceiuri în Miercurea Mare 2026

„Miercurea Mare este un moment de profundă introspecție și pregătire spirituală în Săptămâna Patimilor, o zi dedicată curățirii sufletești și regăsirii echilibrului interior. Credincioșii sunt îndemnați să își analizeze faptele, să ceară iertare și să își îndrepte viața, înțelegând pocăința nu ca pe un gest formal, ci ca pe o transformare autentică, care deschide drumul către virtuți și fapte bune.

Postul și purificarea sufletească

Postul din această zi este mai aspru și nu se limitează doar la restricțiile alimentare, ci implică și înfrânarea dorințelor și curățirea interioară. În mod tradițional, nu se consumă urzici sau preparate cu oțet, ca simbol al suferinței lui Hristos, iar unii credincioși aleg să renunțe și la ulei sau vin, în funcție de obiceiurile locale și de starea de sănătate. În acest context, liniștea și rugăciunea devin esențiale pentru reflecție și pentru întărirea relației cu ceilalți și cu divinitatea.”, a precizat Părintele Damaschin

Milostenia - fapte de compasiune

„Milostenia ocupă un loc central în Miercurea Mare, fiind un prilej pentru credincioși de a-i sprijini pe cei aflați în dificultate. Gesturi precum vizitarea bolnavilor sau oferirea de alimente și haine celor nevoiași reflectă nu doar grija față de semeni, ci și pregătirea sufletească pentru Înviere, subliniind că credința autentică se exprimă prin fapte concrete și compasiune.

Ziua împăcării

Miercurea Mare este considerată și o zi a împăcării, dedicată iertării și refacerii relațiilor. Credincioșii sunt îndemnați să renunțe la conflicte, să depășească supărările și să se apropie unii de alții cu înțelegere. Potrivit tradiției populare, certurile sau vorbele aspre rostite în această zi pot afecta atmosfera sărbătorilor, motiv pentru care liniștea și rugăciunea capătă o importanță deosebită.

În unele regiuni, se păstrează și obiceiul ca, la apus, copiii să meargă cu colindul, fiind răsplătiți cu ouă. Acestea sunt păstrate pentru a fi înroșite ulterior, simbolizând legătura dintre generații, credință și comunitate. Deși vopsirea ouălor are loc, în mod tradițional, în Joia Mare, oferirea lor în această zi are o semnificație aparte, anticipând sărbătoarea Paștelui.”, potrivit sursei Digi24.ro

Obiceiuri interzise în Miercurea Mare

„Potrivit tradiției populare, în Miercurea Mare nu este recomandat spălatul rufelor, obicei despre care se crede că ar putea aduce necazuri în gospodărie. Ziua, asociată cu trădarea lui Iuda, este dedicată mai ales liniștii și rugăciunii, fiind evitate activitățile casnice solicitante. Totuși, 8 aprilie este considerată ultima zi în care mai pot fi încheiate unele treburi gospodărești sau activități agricole înainte de Paște, precum călcatul rufelor sau lucrările din grădină, marcând finalul pregătirilor pentru sărbătoare.”, a explicat Părintele

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, ultima recitare în Miercurea Mare

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, recitată de credincioși pe tot parcursul Postului Mare, capătă în Miercurea Mare o semnificație specială, fiind ultima zi în care aceasta se spune cu regularitate înainte de apropierea Sfintelor Paști.

„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-mi-l mie, sluga Ta. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat ești Tu în vecii vecilor. Amin.”

