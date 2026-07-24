Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, cum s-a desfășurat misiunea militarilor români de doborâre a dronei și a afirmat că indiciile preliminare sugerează faptul că aparatul era un model Geran-2, de proveniență rusească.

Radu Miruță a transmis că „la 7 minute de când au decolat aeronavele românești, unul dintre piloți – au lucrat în echipă – dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborât-o”.

Ministrul Apărării consideră că este o reușită remarcabilă pentru militarii români, pe care i-a felicitat astăzi, după misiune.

„Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborâte până acum doar trei drone, iar două dintre aceste trei drone au fost doborâte de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. A fost o presiune normală, de altfel, de a demonstra că nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele și că nu se potrivesc tot timpul contextele și scenariile în care cu ce avem la dispoziție să dăm jos o astfel de dronă”, a explicat Radu Miruță.

Șeful de la Apărare a subliniat că „pilotul român a avut o fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit”.

Ministrul a mai explicat că există sisteme de apărare antiaeriană poziționate la sol, însă ele au rază limitată de acțiune.

„Această dronă nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol, tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă”, a afirmat Miruță.

Acesta a declarat că drona „nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari, a fost deasupra a sate, comune. În momentul în care o dronă este considerată țintă ostilă se face maximul posibil ca ea să fie dată jos. […]”.

În același timp, Radu Miruță a atras atenția că nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla.

„Există o garanție că militarii români fac maximul posibil cu tot ceea ce au la dispoziție și, față de lunile trecute, scenariile pentru care Ministerul Apărării poate interveni cu succes sunt mai mari și sunt în creștere, dar nu acoperă toate posibilitățile”, a conchis ministrul Apărării.

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Editor : Ș.R.