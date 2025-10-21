Live TV

Ministerul Dezvoltării va sprijini financiar reconstrucția blocului din Rahova afectat de explozie

Data publicării:
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Explozie într-un bloc din Rahova. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi, ministrul Cseke Attila. MDLPA a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează programele de finanţare pentru consolidarea clădirilor. 

Astfel, pentru Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, în proporţie de 100%, pentru blocuri de locuinţe, se instituie posibilitatea expresă a includerii clădirilor de locuinţe afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice.

"Guvernul, Ministerul Dezvoltării reconfirmă angajamentul faţă de siguranţa cetăţenilor în caz de cutremur sau alte dezastre, având în vedere că vulnerabilităţile structurale ale clădirilor pot avea efecte dramatice asupra comunităţilor", a subliniat Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit ministrului, aceste clădiri prezintă un grad mare de vulnerabilitate la cutremure, fiind vulnerabile inclusiv la cutremure cu magnitudini mici. Pentru aceste clădiri, este necesară crearea cadrului legal pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi, precum şi pentru asigurarea cheltuielilor aferente studiilor şi proiectării.

În acest program de consolidare a clădirilor, finanţat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, sunt incluse în prezent pentru finanţare doar lucrări la clădiri existente, nu şi demolări şi construcţii noi. Astfel, a arătat ministrul, este nevoie de un cadru legal modificat. El a completat că există precedent legal pentru acest modificări, întrucât un alt program de finanţare derulat de minister, cel pentru şcoli sigure, prevede posibilitatea demolării clădirilor şi construcţia unora noi.

Pentru includerea în program a blocului afectat din Calea Rahovei sunt necesare atât expertiza tehnică realizată de către specialişti atestaţi pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate, cât şi raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin structurile competente, a precizat MDLPA.

Întrucât regimul juridic al clădirilor nou realizate prin program este diferit, acestea vor intra în proprietatea privată a statului şi se atribuie unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia sunt amplasate, prin convenţie încheiată cu Ministerul Dezvoltării. Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită.

Actul normativ pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării prelungeşte, totodată, perioada de derulare a programelor naţionale de investiţii "Şcoli sigure şi sănătoase" şi cel pentru consolidarea seismică a spitalelor "Mihail Cantacuzino", până în anul 2028, faţă de 2025, cum era prevăzut iniţial.

Conform proiectului de act normativ, autorităţile administraţiei publice locale ar putea finanţa, din buget propriu, expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru clădirile încadrate în clasa de risc seismic ridicat (RSI şi RsII) pentru clădirile care îndeplinesc criteriile, dar pentru care nu se accesează fondurile alocate prin programul de finanţare derulat de Ministerul Dezvoltării, precum şi pentru clădirile afectate de explozii sau incendii.

"Reducerea riscului seismic şi consolidarea infrastructurii publice esenţiale - şcoli, spitale, clădiri publice şi blocuri de locuinţe este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranţa cetăţenilor", a transmis ministrul Cseke Attila.

