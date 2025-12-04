Live TV

Ministerul Mediului neagă că ar fi știut despre riscul opririi apei la Paltinu și acuză ESZ Prahova că nu și-a îndeplinit obligațiile

Data publicării:
lac paltinu
Lacul Paltinu. Foto: Captură video Digi24

Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută „ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”. Instituţia precizează şi că Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 6 noiembrie „nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”. 

„Afirmaţiile apărute în presă, potrivit cărora ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă şi ar fi ignorat avertismente, sunt false. Ba mai mult, reprezentanţii ministerului Mediului au întrebat expres dacă există acest risc, în mai multe şedinţe tehnice şi au primit asigurări de la toate autorităţile din subordine de la nivel local că nu există riscul populaţiei de a nu mai avea acces la apă. ESZ Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ar putea face imposibilă operarea Staţiei Voila”, transmite joi dimineaţă Ministerul Mediului, dând asigurări că va continua să prezinte public toate documentele relevante 

Totodată, aminteşte că a dispus verificări prin Corpul de Control pentru a clarifica responsabilităţile care au condus la această situaţie. 

Instituţia face referire la minuta întâlnirii tehnice din 22 octombrie 2025, despre care afirmă că este minuta unei întâlniri desfăşurate la barajul Paltinu între ANAR, ABA Buzău–Ialomiţa, SGA Prahova, Hidroelectrica, CONSIB, specialiştii firmei de scafandri şi operatorul de apă ESZ Prahova, în care „specialiştii au constatat că lucrările de remediere la GF2 (golirea de fund 2 - n.r.) pot determina, temporar, o creştere a turbidităţii în apa brută care ajunge la Staţia de Tratare Voila”.  

Conform ministerului, „în niciun moment, operatorul ESZ Prahova, singura instituţie care tratează apa pentru consum, nu a informat participanţii şi nu a transmis MMAP că o astfel de creştere a turbidităţii ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”. 

„Deşi avea obligaţia legală şi profesională de a anunţa orice situaţie care pune în pericol continuitatea tratării apei, ESZ Prahova: nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea, nu a activat nicio măsură de prevenţie (rezerve, acumulări tampon, surse alternative)”, susţine Ministerul Mediului, care respinge afirmaţiile potrivit cărora  „ştia” că populaţia va rămâne fără apă . 

Documentul din 22 octombrie nu conţine nicio avertizare, observaţie sau notă semnată de operatorul ESZ Prahova privind imposibilitatea tratării apei în caz de creştere a turbidităţii, deşi este singura structură care avea responsabilitatea exclusivă de a semnala incapacitatea de potabilizare, explică Ministerul Mediului. 

De asemenea, instituţia face referire la un alt document, Hotărârea nr. 9 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, din 6 noiembrie, despre care spune că menţionează strict „riscul operaţional generat de avaria la golirea de fund GF2, cauzată de incidentul tehnic din 17 iunie 2025”.  

„Hotărârea nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare. CJSU a recunoscut o situaţie GENERATOARE de urgenţă, legată exclusiv de: imposibilitatea intervenţiei tehnice la GF2, riscul pentru siguranţa barajului dacă lucrările nu se fac, obligativitatea reparării instalaţiei avariate. Acest document nu precizează că ESZ Prahova ar fi avertizat sau ar fi solicitat vreo măsură privind riscul populaţiei de a nu mai avea acces la apă potabilă”, argumentează ministerul. 

Conform instituţiei, operatorul de apă ESZ Prahova  avea obligaţia legală şi contractuală de a menţine rezerve minime de apă (BAC-ul nefuncţional din 2017), de a raporta imediat orice limită tehnologică a staţiei, de a evalua impactul turbidităţii asupra procesului de tratare, de a informa MMAP, ANAR şi autorităţile locale în cazul unei posibile întreruperi şi de a activa surse alternative. 

„Niciuna dintre aceste obligaţii nu a fost îndeplinită”, conchide Ministerul Mediului.

Citește și: Documentul care arată că Apele Române și ESZ Prahova știau că vor fi probleme cu apa, dar nu au luat măsuri 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
artan
1
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Bolivia la paz
2
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
3
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
donald tusk friedrich merz berlin
4
Donald Tusk cere Germaniei să se grăbească în a veni cu ajutorul pentru victimele din...
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
5
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Digi Sport
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
statia de tratare a apei voila
ESZ Prahova anunță că este pregătită să livreze apă către populație
tanczos barna
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des. Măsuri propuse de vicepremier
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalele din Prahova: Situaţia este sub control. Nu am transferat pacienţi la Bucureşti
diana buzoianu la guvern
Diana Buzoianu amenință cu desfiinţarea companiei ESZ Prahova, care gestionează apa din lacul Paltinu
coada la apa in campina unde e criza
Guvernul anunță măsuri de sprijin pentru românii din Prahova şi Dâmboviţa afectați de criza apei
Recomandările redacţiei
neutralizare drona maritima
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale marine nu a intrat în...
Protest against military conscription in Jerusalem - 02 Jun 2024
Noua criză din Israel: recrutarea evreilor ultraortodocși pentru...
Ilustratie Rusia vs Europa
Cât de probabil e un război Rusia vs. Europa și ce părere au...
Lukoil
Fostul proprietar al unui celebru site pentru adulți intenționează să...
Ultimele știri
Israelul a identificat rămășițele thailandezului ostatic din Gaza
Adunarea Generală a ONU cere Rusiei să returneze copiii ucraineni. Cum a votat SUA
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025: Reporturi atractive la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 8 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Emil Grădinescu, scandal la CNA în duelul dintre Steaua și FCSB. Comentatorul, avertizat de șefa de ședință...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Conducerea Complexului Energetic Oltenia, împărțită între PNL și PSD. Numirile politice, păstrate și după un...
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Pauza de masă pentru tura de 12 ore. Câte pauze ai dreptul să ceri legal
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Reacție-fulger a ungurilor, după victoria cu România de la Campionatul Mondial
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Keith Urban ar fi început să regrete divorțul de Nicole Kidman: „Se simte izolat, și-a pierdut cel mai mare...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...