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Drone aeriene detectate de o aeronavă franceză în Marea Neagră. Ministrul Apărării anunță două intervenții de neutralizare

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Radu Oprea. FOTO: Inquam Photos / George Călin
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Radu Oprea, ministrul Apărării, a anunţat că, luni, vor avea loc două misiuni de intervenţie asupra unor drone aeriene care plutesc în Marea Neagră. Una dintre acestea a fost semnalată în zona Sfântu Gheorghe, iar cea de-a doua la 45 de mile marine est de Mangalia. În ambele cazuri vor interveni echipe de scafandri specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive. Cele două drone au fost semnalate de aeronava franceză Atlantique 2, care este dislocată în România în această perioadă.

„Forţele Navale Române desfăşoară astăzi două misiuni de intervenţie asupra unor drone aeriene semnalate în derivă în Marea Neagră: o echipă de scafandri militari specializaţi în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD) se deplasează cu un dragor al Forţelor Navale Române pentru intervenţia asupra unei drone semnalate în zona Sfântu Gheorghe”, a transmis Radu Oprea, pe pagina sa de Facebook.

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El a adăugat că o a doua echipă de scafandri EOD evaluează pirotehnic elementele unei drone aflate la aproximativ 45 de mile marine est de Mangalia, iar intervenţia se desfăşoară de la bordul unei şalupe maritime a Gărzii de Coastă.

„Cele două drone au fost semnalate de aeronava franceză ATLANTIQUE 2, dislocată în România pentru executarea operaţiilor de descurajare sub egida NATO”, a subliniat ministrul Apărării.

Oficialul a mai anunţat că Gruparea navală de combatere a minelor marine MCM BLACK SEA se deplasează din Varna către Constanţa, unde va rămâne până la 18 noiembrie, în cadrul eforturilor comune ale României, Bulgariei şi Turciei pentru menţinerea siguranţei navigaţiei.

La cea de-a XIII-a activare a grupării MCM BLACK SEA, participă vânătorul de mine românesc M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, alături de nave ale Forţelor Navale din Bulgaria şi Turcia.

„Misiunile grupării includ cercetarea, identificarea şi neutralizarea pericolelor pentru navigaţie, contribuind direct la securitatea maritimă a României în regiunea Mării Negre”, a mai afirmat ministrul Oprea.

Editor : Ș.R.

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