Ministrul Apărării Radu Miruță a declarat, duminică, la Digi24, că nu poate garanta că un incident precum prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați nu se va repeta, până nu sunt livrate sistemele de apărare anti-dronă cerute de România.

„Armata folosește în cel mai optim mod cu putință absolut toate resursele pe care le are la dispoziție, însă aceste resurse pentru apărare anti-dronă sunt mult mai puține decât am avea nevoie.

Eu nu am garantat că nu se mai repetă. Se mai poate repeta și acum. Eu am garantat că vor fi introduse aceste sisteme noi în sistemul de apărare din zona Deltei Dunării. Înzestrarea Armatei Române nu se face peste noapte”, a afirmat Radu Miruță.

Ministerul Apărării a transmis, duminică seară, detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galaţi şi explică faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească. A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.

O dronă a lovit, în noaptea de joi spre vineri, un bloc din Galaţi, o femeie şi fiul ei de 14 ani fiind răniţi.

