Ministrul Apărării, în Lituania: Radu Miruță vizitează Detașamentul românesc Carpathian Vipers. Întâlnire bilaterală cu Robertas Kaunas

Data publicării:
Foto: Facebook / MApN

O delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de ministrul Radu Miruță, se află vineri, 22 mai, în vizită de lucru la Detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, dislocat în baza aeriană Šiauliai, din Lituania., informnează MApN într-un comunicat. În marja vizitei, ministrul român va avea o întâlnire bilaterală cu omologul lituanian, Robertas Kaunas.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și asigură Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG-21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Cea de-a doua și cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, potrivit comunicatului MApN.

