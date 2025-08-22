Ministrul Apărării: „Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a atras atenţia vineri asupra faptului că apar o serie de ştiri false în spaţiul public şi în social-media, subliniind că „nu începe niciun război” şi „nu va fi luat nimeni” în Armată.

„În spaţiul public vedeţi multe ştiri false, multe minciuni care sunt răspândite în spaţiul public, în social-media de cei care vor să destabilizeze România, de cei care care vor o Românie slabă, o Armată română slabă şi vreau să clarific un lucru: nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a transmis Moşteanu, pe pagina sa de Facebook.

Statul Major al Apărării organizează, între 12 și 20 octombrie, în București și județul Ilfov, exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25.

„Aceste exerciții sunt de rutină și se desfășoară periodic, în conformitate cu legea. Astfel de antrenamente s-au mai făcut și în anii trecuți, în București în 2013, în Ilfov în 2021 și în primăvara aceasta în Teleorman, Giurgiu și Olt. Scopul lor este simplu: verificăm cum funcționează rezerva de mobilizare și consolidăm coeziunea dintre rezerviști și militarii activi.

E un exerciţiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face. Ce vă rog: nu-i lăsaţi pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze, informaţi-vă din surse sigure şi aveţi site-ul Ministerului Apărării Naţionale, o sursă extrem de sigură, şi platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naţionale - acolo aveţi toate ştirile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română”, a afirmat Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, Armata Română se antrenează constant, pentru că trebuie să fie bine pregătită. „Asta face şi Armata noastră şi face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României şi la siguranţa fiecărui român”, a evidenţiat ministrul.

Editor : A.C.