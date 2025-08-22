Live TV

Ministrul Apărării: „Nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”

Data publicării:
Armata română. Foto- arhivă:Facebook
Armata română. Foto- arhivă:Facebook

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a atras atenţia vineri asupra faptului că apar o serie de ştiri false în spaţiul public şi în social-media, subliniind că „nu începe niciun război” şi „nu va fi luat nimeni” în Armată. 

„În spaţiul public vedeţi multe ştiri false, multe minciuni care sunt răspândite în spaţiul public, în social-media de cei care vor să destabilizeze România, de cei care care vor o Românie slabă, o Armată română slabă şi vreau să clarific un lucru: nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a transmis Moşteanu, pe pagina sa de Facebook. 

Statul Major al Apărării organizează, între 12 și 20 octombrie, în București și județul Ilfov, exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25. 

„Aceste exerciții sunt de rutină și se desfășoară periodic, în conformitate cu legea. Astfel de antrenamente s-au mai făcut și în anii trecuți, în București în 2013, în Ilfov în 2021 și în primăvara aceasta în Teleorman, Giurgiu și Olt. Scopul lor este simplu: verificăm cum funcționează rezerva de mobilizare și consolidăm coeziunea dintre rezerviști și militarii activi. 

E un exerciţiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face. Ce vă rog: nu-i lăsaţi pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze, informaţi-vă din surse sigure şi aveţi site-ul Ministerului Apărării Naţionale, o sursă extrem de sigură, şi platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naţionale - acolo aveţi toate ştirile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română”, a afirmat Ionuţ Moşteanu. 

Potrivit acestuia, Armata Română se antrenează constant, pentru că trebuie să fie bine pregătită. „Asta face şi Armata noastră şi face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României şi la siguranţa fiecărui român”, a evidenţiat ministrul. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
Digi Sport
Au făcut anunțul și au precizat și salariul! Ianis Hagi ”a acceptat oferta” și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am...
President Trump held a Iran, Supreme Court and Tariffs press briefing in Washington - 27 Jun 2025
Donald Trump ține lumea cu sufletul la gură. Declarații din Biroul...
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Avertizare cod portocaliu pentru București și Ilfov
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
O întâlnire Putin-Zelenski, din ce în ce mai îndepărtată. Moscova...
Ultimele știri
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din trupele de elită se pregăteau să o dezamorseze
Controversa stârnită de fostul ministru Stelian Ion: Ancheta Nordis stagnează de aproape jumătate de an. Dosarul pare „forfecat”
India revine asupra deciziei de a aduna de pe străzi câinii vagabonzi din New Delhi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
maia sandu
„Putin nu își dorește să oprească acest război”, spune Maia Sandu despre negocierile privind Ucraina
Friedrich Merz
Germania, divizată de ideea trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina. „Merz vrea să vă trimită în Ucraina? Noi nu!”
Berlin, Deutschland, 03.02.2025: Citycube Messe: 37. Bundesparteitag der CDU Deutschlands: André Wüstner, Oberst des Hee
Avertismentul unui militar german de rang înalt: zeci de mii de soldați europeni sunt necesari pentru Ucraina
benjamin netanyahu
Benjamin Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru „eliberarea tuturor ostaticilor” din Gaza. Consilierii săi temperează așteptările
barajul vidraru
Ministrul Mediului, despre fake-news-urile distribuite pe TikTok privind golirea Lacului Vidraru: Suntem într-un război hibrid
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi
Adevărul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Hărțuitorul familiei Măruță a ajuns inclusiv la casa părinților Andrei. Cătălin Măruță: "Are obsesii față de...
Digi Sport
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Ce se întâmplă acum cu fetița rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis. Micuța de doar...
Digi World
Un studiu asociază mii de decese în Germania cu rezistenţa la antibiotice. „Una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...