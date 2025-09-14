Live TV

Ministrul ceh de Externe, despre drona care a încălcat spațiul aerian al României: Nu cred în „greșelile” Rusiei, trebuie să plătească

drona militara
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a comentat incidentul cu drona rusească care a încălcat spațiul aerian al României, sâmbătă seara.

Șeful diplomației de la Praga a afirmat, într-un mesaj pe rețeaua X, că el nu crede că această dronă a ajuns accidental în spațiul aerian românesc.

„Rusia continuă să provoace. Aseară a fost România. Nu cred în «greșelile» Rusiei. Ca aliați NATO, rămânem vigilenți”, a subliniat el.

Potrivit ministrului ceh de Externe, Rusia „trebuie să plătească un preț concret pentru provocările sale împotriva NATO”.

„De aceea, Republica Cehă susține sancțiuni suplimentare”, a rezumat Lipavsky.

Sâmbătă după-amiază, autoritățile din România au emis o alertă RO-Alert pentru regiunea de nord a județului Tulcea, informând cetățenii că există posibilitatea ca obiecte să cadă din spațiul aerian.

Ulterior, Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional, potrivit unui comunicat MapN.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat că intenționează să ridice problema provocărilor cu drone ale Rusiei la Adunarea Generală a ONU.

Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spaţiul aerian naţional, a dat asigurări ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precizând că normele de aplicare pentru legea anti-dronă vor fi adoptate în viitoarea ședință a CSAT.

