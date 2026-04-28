Ministrul interimar al Sănătății a trimis Inspecția Sanitară la cabinetul unde o femeie a murit după o intervenție estetică

Ministerul Sănătății Foto Facebook
Ministerul Sănătății Foto: Facebook

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a cerut Inspecţiei Sanitare să facă un control la cabinetul medical din Bucureşti unde o femeie a intrat în comă şi a murit, în urma unei proceduri estetice. Inspectorii au găsit însă cabinetul închis, astfel încât nu au putut face verificări.

„Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii, a solicitat reprezentanţilor Inspecţiei Sanitare să demareze o verificare urgentă la cabinetul medical din Capitală unde, în urma unei proceduri estetice, o pacientă a intrat în comă cerebrală şi apoi a decedat. Echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă inspectorii sanitari au găsit cabinetul medical închis, motiv pentru care verificările nu au putut fi demarate”, a anunţat, luni, Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, „în măsura în care accesul va fi permis”, inspectorii vor verifica:

  • respectarea autorizaţiei sanitare de funcţionare;
  • respectarea circuitelor medicale;
  • respectarea condiţiilor igienico-sanitare, conform atribuţiilor legale.

Ministerul Sănătăţii a adăugat că va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public.

Presa a relatat că o femeie din Râmnicu Vâlcea a mers la un cabinet din Bucureşti pentru o intervenţie de lifting facial, însă la puţin timp după începerea operaţiei intervenţia a fost oprită, fiind chemată o ambulanţă. Femeia a fost dusă la Spitalul Floreasca, unde investigaţiile au indicat o sângerare în cutia craniană, astfel că a fost transferată la Institutul de Boli Cerebro-vasculare. Starea pacientei s-a agravat şi ea a intrat în comă.

