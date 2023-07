Ministrul Mediului, primit cu vin, pâine și sare într-una dintre cele mai afectate comune de inundațiile din Alba

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a fost primit cu pâine, sare și pahare cu vin la Ighiu, comună din județul Alba, afectată de inundațiile din 11 iunie, potrivit Alba24.ro.

Satul Șard, care aparține de comuna Ighiu, a fost cel mai afectat de inundațiile din 11 iunie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La trei săpămâni de la producerea inundațiilor, noul ministru al Mediului, liberalul Mircea Fechet a venit în Alba.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, primit cu pâine, sare și vin în comuna Ighiu, comună din județul Alba afectată de inundațiile din iunie. Foto: captură video Alba24

„La invitația domnului președinte al Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, am venit într-o vizită de lucru în urma unor evenimente mai puțin plăcute, respectiv inundațiile pe care le-am avut în județul Alba atât în ziua de 11 spre 12 iunie, cât și în ziua de 24 iunie, ocazie cu care am vrut pe de o parte să mă asigur care este stadiul lucrărilor efectuate de colegii mei din Administrația Bazinală Mureș, Serviciul de Gospodărire a Apelor Alba și modul în care dânșii intervin în vederea reparării pagubelor inundațiilor, dar mai ales, împreună cu domnul președinte și cu autoritățile locale, împreună cu domnul primar al comunei Ighiu, am venit aici la Șard și în satul Ighiu pentru a vedea la fața locului ce s-a întâmplat, pentru a discuta cu oamenii și pentru a-i asigura că, pe de o parte, Guvernul îi va sprijini, împreună cu autoritățile publice locale și celelalte instituții ale statului, dar mai ales să luăm împreună decizia legată de ce anume este nevoie să facem de azi încolo”, a spus ministrul.

La intrarea în primărie, Fechet a fost primit de angajate îmbrăcate în haine populare, care așteptau autoritățile cu pâine și sare.

Când oficialii au coborât din mașini, au fost întâmpinați de primarul comunei, Traian Rusu, care i-a poftit să servească dintr-o pâine făcută la Ighiu și un pahar de vin.

Ministrul a fost însoțit de prefectul județului Nicolae Albu, președintele Consiliului Județean, Ion Dumitrel și deputații Florin Roman și Alin Ignat.

După ce au mâncat din pâine și au băut din vin, autoritățile au dat mâna cu angajații primăriei care erau așezați în linie pentru a-l saluta pe ministru, mai scrie publicația locală.

În sala de ședințe au intrat reprezentanții județului alături de ministru și oficialii din comună pentru a discuta ce măsuri se pot lua în localitate pentru a preveni pe viitor și alte inundații.

Potrivit primelor informații de la fața locului, concluzia discuțiilor este aceea că sunt necesare investiții pe râu, măcar în intravilanul localităților.

Investiții ce constau în apărări și consolidări ale malurilor, iar în extravilan, ar fi nevoie de decolmatări ale cursurilor de apă.

Guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență pentru persoanele din Ighiu, județul Alba, care au fost afectate de inundații.

Editor : A.C.