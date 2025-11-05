Minivacanță pentru angajați în decembrie. Ce zile libere au salariații din România la final de an

Românii se pregătesc de o nouă minivacanță la începutul iernii. Ziua Națională a României se suprapune cu o zi de luni, oferindu-le angajaților un weekend prelungit de trei zile - de sâmbătă, 29 noiembrie, până luni, 1 decembrie.

Potrivit legislației în vigoare, în anul 2026, salariații din România vor beneficia de 17 zile libere legale, acordate cu ocazia sărbătorilor religioase și a evenimentelor istorice naționale.

Minivacanță de 1 decembrie 2025

Potrivit Articolului 139 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), 1 decembrie 2025, Ziua Națională a României, este zi liberă pentru angajații din România. Evenimentul coincide cu o zi de luni, iar românii vor avea parte de trei zile libere consecutive: sâmbătă (29 noiembrie), duminică (30 noiembrie) și luni (1 decembrie).

Zile libere de Crăciun 2025

Conform calendarului zilelor libere legale și Codului Muncii, prima și a doua zi de Crăciun, respectiv 25 și 26 decembrie, sunt nelucrătoare. În 2025, acestea se suprapun cu joi și vineri, oferindu-le angajaților din România prilejul unei minivacanțe de patru zile consecutive: de joi, 25 decembrie, până duminică, 28 decembrie.

Zile libere de Revelion 2026

Ca în fiecare an, zilele de 1 ianuarie (Anul Nou) și 2 ianuarie (a doua zi de Anul Nou) sunt declarate nelucrătoare. Începând din 2025, lista sărbătorilor legale a fost extinsă, incluzând și datele de 6 ianuarie - Boboteaza și 7 ianuarie - sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.

Astfel, la începutul anului 2026, românii vor beneficia de următoarele zile libere: 1 ianuarie (joi), 2 ianuarie (vineri), urmate de weekendul din 3 și 4 ianuarie, precum și de zilele de 6 ianuarie (marți) și 7 ianuarie (miercuri). Prin acordarea unei zile de concediu suplimentare pentru data de 5 ianuarie (luni), angajații vor putea profita de o minivacanță de șapte zile consecutive, la începutul noului an.

Vacanța de Crăciun din anul școlar 2025-2026

Elevii vor intra în vacanță sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, urmând ca activitatea didactică să fie reluată joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începutul celui de-al treilea modul de învățare.

Durata totală a vacanței este de 19 zile calendaristice, ceea ce o face cea mai lungă pauză din întregul an școlar 2025-2026.

Zilele libere legale incluse în vacanța de iarnă

Vacanța de iarnă din acest an școlar include, pe lângă zilele de Crăciun și Anul Nou, și două sărbători legale stabilite recent prin Lega nr.52/2023:

6 ianuarie - Boboteaza, marcată în 2026 într-o zi de marți;

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit miercuri, în aceeași săptămână.

24 ianuarie - zi liberă legală pentru angajații din România

Ziua de 24 ianuarie, când este sărbătorită Unirea Principatelor Române, este declarată zi liberă legală pentru salariați. În anul 2026, această dată va fi marcată într-o zi de sâmbătă, astfel că nu va aduce un beneficiu suplimentar angajaților care au deja liber în weekend.

