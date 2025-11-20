Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital

Zeci de locatari au fost evacuaţi joi dimineaţă dintr-un bloc de zece etaje din Zalău, după ce pompierii au fost alertaţi cu privire la un miros puternic de gaz într-un apartament. O persoană a început să se simtă rău şi a fost transportată la spital, iar alimentarea cu gaze a fost oprită până la remedierea defecţiunii.

„În această dimineaţă, la ora 04:48, pompierii militari sălăjeni au intervenit în urma unui apel primit prin numărul unic de urgenţă 112, care semnala prezenţa unui miros puternic de gaz într-un apartament situat într-un bloc de locuinţe (P+10) din municipiul Zalău. La sosirea echipajelor de intervenţie, mirosul de gaz era puternic în apartament. S-a procedat imediat la oprirea alimentării cu gaz şi la ventilarea spaţiilor. În total, 27 de persoane din imobil au fost evacuate preventiv”, informează ISU Sălaj.



În urma verificărilor, au fost identificate scurgeri de gaz în apropierea unui aparat de gătit. O persoană a acuzat stare de rău şi a primit îngrijiri medicale din partea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sălaj, fiind transportată ulterior la spital.



La faţa locului este prezent şi un echipaj specializat al furnizorului de gaz, DelGaz Grid, pentru remedierea defecţiunii.

Alimentarea cu gaze a imobilului este oprită până la remedierea completă a defecţiunii de către specialişti.



Pompierii militari recomandă cetăţenilor să semnaleze imediat orice miros suspect de gaz şi să respecte regulile de utilizare în siguranţă a instalaţiilor alimentate cu gaze naturale.

