Misiune a Forțelor Aeriene Române de evacuare din Israel a 10 pacienți și 23 de aparținători palestinieni

O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat miercuri o misiune de evacuare medicală din Israel, pentru transportul a 10 pacienți și 23 de aparținători, cetățeni palestinieni, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă.

Ulterior, dintre persoanele evacuate, cinci pacienți și cinci aparținători vor fi transportați în Olanda, cu o aeronavă aparţinând Forţelor Aeriene Române.

Misiunea de transport aerian a fost solicitată de către Departamentul pentru Situații de Urgență, ca urmare a unei cereri formulate de Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul situației de securitate din Fâșia Gaza.

Echipele medicale care au însoțit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni şi Eindhoven au fost formate din personal medical asigurat de SMURD și Ministerul Apărării Naționale.

Editor : B.E.