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Moaștele Sfintei Ana ajung pentru prima dată în România. Unde vor fi depuse și care este programul pelerinajului

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Moaștele Sfintei Ana ajung pentru prima dată în România. Foto Getty Images
Moaștele Sfintei Ana ajung pentru prima dată în România. Foto Getty Images
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Din articol
Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse la București Când se pot închina credincioșii la moaștele Sfintei Ana

Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, vor fi aduse pentru prima dată în România și așezate spre închinare la biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București. Racla de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos va sosi în Capitală pe 5 septembrie 2026 și va rămâne la lăcașul de cult până în seara zilei de 10 septembrie.

Evenimentul este organizat în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult „Sfântul Gheorghe-Nou” din Capitala.

Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse la București

Racla cu moaștele Sfintei Ana va fi însoțită de o delegație alcătuită din cinci monahi de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos. Sosirea pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni este programată sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 15:00, potrivit informațiilor transmise de biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București.

Delegația se va îndrepta apoi către Palatul Patriarhiei, unde va avea loc momentul binecuvântării de către Patriarhul Daniel. Cinstitul odor va fi transportat ulterior la biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din Capitală și așezat în pridvor, alături de moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.

Evenimentul este organizat în apropierea a două sărbători importante din calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, și pomenirea Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, celebrată în ziua următoare.

De unde provin moaștele Sfintei Ana și unde se află în prezent

Potrivit Patriarhiei Române, moaștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710 și păstrate o perioadă în capitala Imperiului Bizantin. Tradiția consemnează că împăratul Iustinian cel Mare a construit aici o biserică închinată sfintei, restaurată ulterior de Iustinian al II-lea, care a așezat în lăcaș moaștele și un veșmânt al acesteia.

Mai multe fragmente se află în prezent în Sfântul Munte Athos. Mănăstirea Cutlumuș păstrează întregul picior drept al Sfintei Ana, la schitul care îi poartă numele se găsește partea inferioară a piciorului stâng, iar mâna este adăpostită de Mănăstirea Stavronikita.

Alte părți sunt păstrate la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, precum și la Mănăstirea Kykkos din Cipru și în orașul italian Bologna. 

Când se pot închina credincioșii la moaștele Sfintei Ana

Programul oficial al slujbelor la biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București

Sâmbătă, 5 septembrie 2026

  • 18:00 - Întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Ana și a delegației de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, în pridvorul Bisericii Voievodale „Sfântul Gheorghe-Nou”, „Km. Zero” - București; slujbă de mulțumire;
  • 18:30 - Slujba Acatistului Sfinților Părinți Ioachim și Ana.
  • 19:00 - Slujba Vecerniei.

Duminică, 6 septembrie 2026

  • 08:30 - Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu.
  • 09:00 - Slujba Utreniei.
  • 10:00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
  • 22:30 - Slujba de Priveghere (slujbă de noapte) dedicată aducerii cinstitelor moaște ale Sfintei Ana în Biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București, urmată, la miezul nopții, de săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii.

Luni, 7 septembrie 2026

  • 10:00 - Slujba Acatistului Sfinților Martiri Brâncoveni;
  • 18:00 - Slujba Acatistului Nașterii Maicii Domnului;
  • 18:30 - Slujba Vecerniei dedicată Praznicului Nașterii Maicii Domnului.

Marți, 8 septembrie 2026

  • 09:00 - Slujba Utreniei;
  • 10:00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie dedicată Praznicului Împărătesc al Nașterii Maicii Domnului;
  • 18:00 - Slujba de Priveghere dedicată Praznicului Sfinților Părinți Ioachim și Ana;

Miercuri, 9 septembrie 2026

  • 08:30 - Acatistul Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
  • 09:00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din ziua prăznuirii Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
  • 17:00 - Taina Sfântului Maslu, săvârșită în sobor, cu rostirea rugăciunilor de binecuvântare și dezlegare;
  • 19:00 - Slujba Vecerniei.

Joi, 10 septembrie 2026

  • 09:00 - Slujba Utreniei;
  • 10:00 - Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie;
  • 18:00 - Slujba Acatistului Sfinților Părinți Ioachim și Ana;
  • 22:00 - Plecarea delegației de la Mănăstirea Cutlumuș, împreună cu sfintele moaște, către Sfântul Munte Athos.

Program prelungit pentru credincioșii care așteaptă la rând

Potrivit informațiilor transmise de biserica „Sfântul Gheorghe-Nou” din București, lăcașul va fi deschis pentru cinstirea sfintelor odoare, zilnic, în perioada 6-10 septembrie 2026, între orele 07:00 și 22:00. În cazul în care, după ora 22:00, vor mai fi credincioși la rând pentru închinare, biserica va rămâne deschisă până când ultimul credincios aflat la rând va ajunge la racla cu moaștele Sfintei Ana.

Editor : M.C.

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