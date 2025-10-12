Live TV

Video Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare

PRAHOVA - MOBEX PH-DB 24 - 4 SEP 2024
Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov nu are legătură cu un conflict iminent. Sursa foto: Inquam Photos / George Calin
Ministerul Apărării Naționale a declanșat o amplă acțiune de verificare a rezerviștilor din București și Ilfov. Mii de persoane care au făcut armata înainte de 2004 sunt chemate pentru o zi de instrucție și evaluare. Nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu de rutină, menit să actualizeze baza de date a MApN și să verifice starea de pregătire a foștilor militari.

În ultimele zile, rețelele de socializare au fost inundate de zvonuri potrivit cărora România s-ar pregăti de război, după ce tot mai mulți rezerviști au primit ordine de chemare. Mobilizarea are loc în cadrul unui exercițiu planificat, desfășurat periodic, pentru a verifica disponibilitatea și starea fizică a celor care au făcut armata obligatorie.

Ce se întâmplă în ziua exercițiului

Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data indicată. Ajunși acolo, aceștia vor trece printr-o serie de activități standard: sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu, primesc instruire de siguranță și participă la trageri cu muniție de antrenament și au parte de o masă caldă înainte de a fi lăsați să plece acasă.

Întreaga activitate durează o singură zi, iar scopul este strict administrativ și de instruire.

Amenzi pentru absență nemotivată

Chiar dacă nu este o mobilizare reală, chemarea la unitate trebuie tratată cu seriozitate. În cazul în care un rezervist nu se prezintă fără un motiv întemeiat, amenda poate ajunge până la 4.000 de lei, conform legislației în vigoare.

Exerciții similare au fost organizate în ultimii ani și în alte județe, precum Teleorman, Giurgiu și Prahova, în cadrul unui program de verificare națională a rezerviștilor.

De ce face Armata aceste exerciții

Antrenamentele de acest tip nu sunt o reacție la situațiile internaționale, ci fac parte dintr-un proces normal de actualizare a rezervelor. Mulți dintre foștii militari au acum peste 40 sau 50 de ani, iar o parte dintre ei nu mai sunt apți pentru serviciu din motive medicale.

Prin aceste exerciții, Armata Română își propune să verifice starea fizică, disponibilitatea și datele de contact ale tuturor celor care figurează în evidențele militare, pentru a menține o structură operațională completă în caz de nevoie.

Mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov nu are legătură cu un conflict iminent, ci reprezintă o acțiune de rutină, desfășurată periodic de Armata Română. Prin astfel de exerciții, autoritățile se asigură că sistemul de apărare funcționează eficient și că România este pregătită, din punct de vedere logistic și administrativ.

