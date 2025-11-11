Live TV

Momente de panică pe Aeroportul Băneasa. O flacără a apărut sub cabina unui avion, imediat după aterizare

avion wizz air in zbor
Foto: Profimedia Images

Un incident aviatic a avut loc în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa, după ce o flacără a fost observată sub cabina unui avion Wizz Air. Reprezentanţii companiei de handling RAS de pe aeroport au observat că a apărut o flacără sub cabina aeronavei, în momentul în care au cuplat grupul de alimentare electrică la aparatul de zbor. 

Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti a informat, marţi, că în cursul nopţii de luni spre marţi, reprezentanţii companiei de handling RAS de pe Aeroportul Băneasa au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air la momentul când au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv, potrivit News.ro. 

Personalul tehnic, aflat la faţa locului, a intervenit prompt şi a retras grupul de alimentare pentru a evita orice incident nedorit.

Lângă aeronava aflată în poziţia de parcare se afla şi un echipaj de pompieri al aeroportului, care însă nu a fost nevoit să intervină, a precizat sursa citată.

Avionul aterizase de la Barcelona la ora 01:18, iar la momentul incidentului coborâseră majoritatea celor 225 de pasageri aflaţi la bord. Pentru siguranţă, comandantul aeronavei a decis să declanşeze o ieşire de urgenţă cu tobogan, care însă nu a fost utilizată de niciun pasager, potrivit aceleiaşi surse.

Toţi pasagerii au fost în afara oricărui pericol şi nu au fost produse pagube materiale. 

Aeronava a fost deconectată de la baterii şi urmează o verificare tehnică detaliată, iar incidentul este investigat de către autorităţile competente, menţionează sursa citată.

