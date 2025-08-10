Momentul când avionul ultra-ușor în care erau doi oameni s-a prăbușit în curtea uzinei de vagoane din Arad a fost filmat de o cameră de supraveghere. Imaginile au intrat în posesia anchetatorilor, care le vor analiza.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din Bucureşti şi un băiat de 18 ani din Arad.

Pilotul avea 47 de ani şi era din Bucureşti, iar în trecut a lucrat la cel puţin trei companii aeriene de linie. El a luat la un zbor de agrement un tânăr de 18 ani din Arad, care avea asupra sa telefonul tatălui său.

Anchetatorii afirmă că avionul ultrauşor a decolat de pe Aerodromul Şiria şi urma să aterizeze pe pista Aeroportului Arad, însă nu se ştie din ce cauză s-a prăbuşit cu câţiva kilometri înainte de destinaţie. Ambele persoane au murit.

