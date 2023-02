Un șofer din București care a parcat neregulemantar și-a găsit mașina zgâriată de un jandarm. Incidentul a fost filmat de o cameră de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum jandarmii dau de mașina pe avarii și se apropie de ea. După câteva secunde, șoferul autospecialei de jandamerie scoate un obiect și zgârie mașina pe toată partea dreaptă. Dintr-un alt unghi, se vede cum mașina Jandarmeriei își continuă drumul nestingherită. Proprietarul spune că depune plângere la poliție. Între timp reprezentanții Jandarmeriei din București au anunțat că verifică întreaga situație.

„Mă grăbeam, am lăsat mașina parcată un pic neregulamentar, am intrat să îmi fac treaba, am ieșit de acolo și am găsit-o zgâriată. M-am uitat în jur să văd ce camere de supraveghere sunt. Până la urmă am primit imaginile pe care le-ați văzut în care un jandarm din mașina Jandarmeriei întinde mâna pe geam și cu un obiect contondent de la un cap la celălalt, spune șoferul.

El a spus că ambele portiere și aripa din față sunt zgâriate.

„Nu erau acolo când am ajuns eu. Cine știe, exces de zel, impuls de moment... ar trebui să știe mai bine dânșii. Cred că se impunea să cheme poliția locală, poliția rutieră pentru amendă. Eu n-am văzut nicăieri în Codul rutier că dacă vezi o mașină parcată neregulamentar și ești de la Jandarmerie trebuie să o vandalizezi”.

