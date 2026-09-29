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Video Momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat de polițiști și dus la Arestul Central al Capitalei

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calin georgescu arestat
Foto: captură video Digi24
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Călin Georgescu a fost ridicat de la locuinţa sa din Mogoşoaia de către echipaje de poliţişti, după ce trei judecători de la Curtea de Apel București au decis marți seară arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la prezidențiale și a afaceristului Ionel Rusen.

Călin Georgescu a încercat să ridice mâinile în aer pentru a arăta că este încătuşat, când a fost scos pe poarta proprietății unde se afla, dar a fost împiedicat decătre agenţii din jurul său. 

„Domnule preşedinte, fiţi tare”, au strigat susţinătorii săi, care s-au strâns în faţa imobilului şi au huiduit în momentul în care fostul candidat la Preşedinţie a fost urcat în autospeciala de poliţie. 

El a fost transportat la Arestul Central.

Câteva zeci de simpatizanţi ai lui, adunați în faţa Arestului Central, strigau și fluturau steaguri tricolore. 

Jandarmii au montat garduri metalice şi au format un cordon în faţa susţinătorilor lui Georgescu. 

Editor : A.C.

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