Noi informații privind atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei, de noaptea trecută, arată că cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în direcția unui local ar fi acționat la comandă, spun surse din anchetă pentru Digi24. Bărbatul ar mai fi tras o dată, cu alt pistol, în urmă cu câteva zile, în aceeași terasă. Nimeni nu a fost atins de gloanțe. Bărbatul prins de trecători a fost reținut pentru 24 de ore.

Atacul de tip mafiot a avut loc în Centrul Vechi în noaptea de marți spre miercuri.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum individul se apropie de terasă în timp ce vorbește la telefon, scoate pistolul de la brâu și trage șase focuri de armă, unele foarte aproape de primele mese unde erau clienți. Ulterior, fuge.

Surse din anchetă au spus pentru Digi24 că bărbatul ar fi acționat la comandă și nu ar fi primul atac al acestuia. El ar fi tras în același local și în urmă cu o săptămână. Atunci, ar fi folosit o armă diferită. În ambele cazuri, a aruncat pistoalele la gunoi.

Atacul a avut loc în jurul orei 2.00. Bărbatul venea pe alee, a scos un pistol și a tras cele 6 focuri de armă. Erau mai multe persoane la mese.

Oamenii de la terase au fugit și ei speriați. Bodyguardul localului este cel care s-a luat însă imediat după agresor. Surse din anchetă spun că atacatorul a reușit să iasă din Centrul Vechi dar a fost prins de polițiști, moment în care s-a oprit neștiind cum să reacționeze. A fost ajuns din urmă și pus la pământ iar polițiștii l-au încătușat.

Digi24 a cerut o reacție de la reprezentanții localului din Centrul Vechi, însă aceștia nu au vrut să comenteze incidentul. Polițiștii vor stabili dacă bărbatul de origine turcă voia să tragă în cineva anume sau dacă a acționat la întâmplare.

