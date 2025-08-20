Live TV

Video Momentul în care cetățeanul turc trage în localul din Centrul Vechi al Capitalei. Atacul ar fi fost comandat

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-08-20 213427
Foto: captură video

Noi informații privind atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei, de noaptea trecută, arată că cetățeanul turc care a tras șase focuri de armă în direcția unui local ar fi acționat la comandă, spun surse din anchetă pentru Digi24. Bărbatul ar mai fi tras o dată, cu alt pistol, în urmă cu câteva zile, în aceeași terasă. Nimeni nu a fost atins de gloanțe. Bărbatul prins de trecători a fost reținut pentru 24 de ore.

Atacul de tip mafiot a avut loc în Centrul Vechi în noaptea de marți spre miercuri. 

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum individul se apropie de terasă în timp ce vorbește la telefon, scoate pistolul de la brâu și trage șase focuri de armă, unele foarte aproape de primele mese unde erau clienți. Ulterior, fuge. 

Surse din anchetă au spus pentru Digi24 că bărbatul ar fi acționat la comandă și nu ar fi primul atac al acestuia. El ar fi tras în același local și în urmă cu o săptămână. Atunci, ar fi folosit o armă diferită. În ambele cazuri, a aruncat pistoalele la gunoi. 

Atacul a avut loc în jurul orei 2.00. Bărbatul venea pe alee, a scos un pistol și a tras cele 6 focuri de armă. Erau mai multe persoane la mese. 

Oamenii de la terase au fugit și ei speriați. Bodyguardul localului este cel care s-a luat însă imediat după agresor. Surse din anchetă spun că atacatorul a reușit să iasă din Centrul Vechi dar a fost prins de polițiști, moment în care s-a oprit neștiind cum să reacționeze. A fost ajuns din urmă și pus la pământ iar polițiștii l-au încătușat. 

Digi24 a cerut o reacție de la reprezentanții localului din Centrul Vechi, însă aceștia nu au vrut să comenteze incidentul. Polițiștii vor stabili dacă bărbatul de origine turcă voia să tragă în cineva anume sau dacă a acționat la întâmplare. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
2
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
3
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
guvernul bolojan
5
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
Ianis Hagi, la Rapid?
Digi Sport
Ianis Hagi, la Rapid?
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington...
catalin drula foto usr
Cătălin Drulă, despre concedierile la stat: „Guvernul pare că dă cu...
Rusia casă de schimb
Războiul din Ucraina face Moscova să strângă cureaua. Economist...
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2024 - CONFERINTA DE PRESA - ALIANTA DREAP
Ce răspuns a dat Cătălin Drulă, întrebat dacă Nicușor Dan „l-a lăsat...
Ultimele știri
Reforma sistemului medical, lansată în consultare publică: finanțare transparentă și manageri evaluați pe performanță
Războiul replicilor: Macron condamnă afirmația „josnică” a lui Netanyahu privind creșterea antisemitismului în Franța
Sute de angajaţi ai agenţiilor sanitare îi cer lui Kennedy Jr, ministrul Sănătăţii, să nu mai dezinformeze în legătură cu vaccinurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pistol de jucărie
Un tânăr a tras cu pistolul în direcția unei terase din Centrul Vechi din Capitală. Cine este bărbatul reținut pentru 24 de ore
Mașini de poliție, București.
Profesor de religie, reținut după ce a violat și agresat în repetate rânduri o elevă de 14 ani
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Avem deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, ştim destul de bine cum stăm. „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
masina de politie in trafic
Rețineri și amenzi după scandalul dintr-un complex rezidențial din București. Dosar penal de lovire și tulburarea liniștii publice
Partenerii noștri
Pe Roz
A născut în baia unei camere de hotel, în vacanță, fără să știe o clipă că era gravidă: "A apărut din senin...
Cancan
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața...
Fanatik.ro
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Acționarul de la Rapid a confirmat...
Adevărul
Fanul obsedat de Andra a intrat în curtea artistei și l-a amenințat cu moartea pe Măruță: „Din dragoste...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Andreea Antonescu rememorează cel mai greu moment al vieții sale, pierderea tatălui la doar 18 ani: "Singurul...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cine sunt românii care au cumpărat 87 de magazine Mega Image și ce afaceri au
Newsweek
Cum poți cumula un salariu de 30.000 lei cu o pensie specială de 4.000 lei? Ce meserie trebuie să ai
Digi FM
Cine sunt tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Primarul comunei în care locuia fata: „Ce pot să...
Digi World
Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk în...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone, motivul pentru care a lăsat-o mai moale cu actoria după AVC-ul din 2001: "Am avut o carieră...
UTV
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca de la Nisa. Piscină, grădină spațioasă și amintiri de familie