Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil

O șoferiță băută a provocat un accident grav în localitatea Livezile din Bistrița-Năsăud. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Sunt imagini care vă pot afecta aemoțional.

Șoferița 36 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod, iar apoi s-a răsturnat cu mașina într-un șanț.

Un copil de 9 ani, un alt pasager adult și femeia de la volan au fost răniți. Toți trei au fost transportați de urgență la spital.

Șoferița a fost testată și avea 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii i-au făcut dosar penal.

