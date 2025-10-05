Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil Data publicării: 05.10.2025 09:05 O șoferiță băută a provocat un accident grav în localitatea Livezile din Bistrița-Năsăud. Foto: ISU Bistrița Năsăud O șoferiță băută a provocat un accident grav în localitatea Livezile din Bistrița-Năsăud. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Sunt imagini care vă pot afecta aemoțional. Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu Plimbare cu trotineta electrică, doar cu asigurare. ASF susține introducerea unei astfel de obligații Proteste în Georgia. Manifestanții au încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi Reforma ajutoarelor sociale, ce plan are Coaliția. Toma: „Unii sunt apți, dar nu vor să muncească”/Birta: „Scutirile să fie verificate” Copil de trei ani, găsit mort într-un canal din orașul Mărășești, județul Vrancea Vijelia din București a făcut prăpăd Imaginile dezastrului din Constanța, după ploile torențiale Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul european de executare a pedepsei şi mandatul de arestare Patru șefi la 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR” Șoferița 36 de ani a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod, iar apoi s-a răsturnat cu mașina într-un șanț.Un copil de 9 ani, un alt pasager adult și femeia de la volan au fost răniți. Toți trei au fost transportați de urgență la spital.Șoferița a fost testată și avea 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii i-au făcut dosar penal. Editor : M.B. Etichete: alcool accident rutier accident victime Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor... 2 George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele... 3 Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația... 4 „Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone... 5 Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...