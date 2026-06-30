O roată a unei mașini de gunoi a explodat pe o stradă din Târgu Jiu, chiar în fața unui restaurant. Deflagrația a fost atât de puternică încât a spart geamurile localului. Potrivit imaginilor surpinse de o cameră, o femeie însărcinată aflată în interior a ieșit cu doar câteva secunde înainte de incident.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu. Autospeciala aparținând unei firme de salubritate se afla în trafic, în momentul în care unul dintre pneurile din spate a explodat chiar în fața unui restaurant.

Suflul generat de explozie a spart geamurile terasei, iar cioburile au fost proiectate în interior, unde se aflau mai mulți clienți. Deși s-au speriat, aceștia nu au fost răniți.

Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Editor : C.S.