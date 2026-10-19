O cameră de supraveghere din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare din Bistrița a surprins imaginile cu elevul care a înjunghiat, cu un cuțit, o profesoară, de mai multe ori, pe holul școlii.

Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi este în custodia acetora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le acordă îngrijiri medicale. Atacul a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 6 „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Presa locală scrie că presupusul atacator a publicat mai multe mesaje, inclusiv video, pe rețelele sociale, înainte de atac.

Editor : A.C.