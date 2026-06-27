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Video Momentul în care un român urmărit internațional este săltat de polițiști dintr-o piscină gonflabilă de pe terasa apartamentului său

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N12 TRAFICANT SALTAT DIN PISCINA-AMBIANTA_00110
Un român urmărit international a fost săltat de poliție chiar de pe terasa locuinței sale.
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Un bărbat de 35 de ani, cetățean român cu domiciliul în Germania și urmărit internațional pentru trafic de droguri, a fost prins de polițiști în municipiul Bistrița. Pe numele său era emis un mandat de arestare de autoritățile germane, iar în momentul intervenției acesta se afla într-o piscină gonflabilă montată pe terasa unui apartament.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, era căutat de autoritățile din Germania pentru infracțiuni de trafic de droguri, pe numele său fiind emis un mandat de arestare.

Potrivit informațiilor din anchetă, acesta a fost localizat de polițiști pe terasa unui apartament din municipiul Bistrița, unde se ascundea.

În momentul intervenției, oamenii legii l-au scos direct din piscina gonflabilă montată pe terasa imobilului.

Prinderea suspectului a fost posibilă în urma unui schimb rapid de informații între Poliția Română și autoritățile germane, colaborarea dintre cele două structuri ducând la localizarea și reținerea acestuia.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Cluj, care vor decide asupra arestării provizorii. Ulterior, acesta va fi predat autorităților germane.

Editor : Ș.A.

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