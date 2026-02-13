Moșii de Iarnă 2026: Ce trebuie să conțină pachetele de pomană. Preotul explică obiceiurile interzise pe 14 februarie

Moșii de Iarnă, denumiți în tradiția creștin-ortodoxă și Sâmbăta Morților, reprezintă un reper liturgic important dedicat pomenirii celor trecuți la cele veșnice, fiind celebrați anual înaintea începerii Postului Paștelui. În anul 2026, această zi este marcată la 14 februarie, când credincioșii participă la slujbe de pomenire, aduc ofrande simbolice la biserică și respectă datini specifice, menite să consolideze legătura spirituală dintre cei vii și cei adormiți.

Prin ritualuri specifice, daruri de pomenire și acte de solidaritate, Moșii de Iarnă se mențin ca un simbol al credinței, al memoriei colective și al valorilor comunitare în cultura românească.

Când se sărbătoresc Moșii de Iarnă în 2026

În calendarul ortodox sunt consemnate anual patru sărbători ale Moșilor, dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În 2026, ciclul începe cu Moșii de iarnă, marcați la 14 februarie, în Sâmbăta care precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți - cunoscută și drept Lăsatul Secului de carne - moment ce anunță intrarea în perioada pregătitoare pentru Postul Paștelui.

Seria continuă cu Moșii de primăvară, celebrați înaintea Paștelui ortodox, urmați de Moșii de vară, ținuți în Sâmbăta de dinaintea Rusaliilor, și se încheie cu Moșii de toamnă, prăznuiți înaintea sărbătorii Tuturor Sfinților. Fiecare dintre aceste repere liturgice este consacrat pomenirii celor adormiți și este marcat prin slujbe religioase, rugăciuni și acte de milostenie, menținând vie legătura spirituală dintre cei vii și cei plecați din această lume.

Ce simbolizează pomana oferită în Sâmbăta Morților

„Pomana oferită în ziua Moșilor de Iarnă ocupă un rol central în tradiția creștină. Prin rugăciune și gesturi de milostenie, cei vii îi pomenesc pe cei adormiți, exprimând credința că faptele bune și darurile oferite contribuie la odihna sufletelor lor.

Dincolo de semnificația religioasă, pomana reprezintă și un act de iubire, respect și recunoștință față de cei care au făcut parte din viața noastră. Gestul simbolic reînnoiește legătura dintre generații și păstrează comuniunea între lumea celor vii și cea a celor adormiți, prin memorie, credință și solidaritate.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Cătălin Ștefan

Ce se pregătește pentru pomană de Moșii de Iarnă 2026

„Pe 14 februarie, credincioșii aduc la biserică coșuri cu alimente și obiecte de pomană pentru a fi binecuvântate în cadrul slujbei. Practicile pot varia ușor în funcție de regiune, însă există elemente comune la nivel național. În coșurile de pomană se regăsesc, de regulă: colivă, o sticlă cu vin, o lumânare, pomelnicul depus la altar și o prescură (pâine) pregătită în casă, adesea în formă de cruce. Aceste daruri simbolizează gândul și pomenirea prin rugăciune a celor dragi trecuți la cele veșnice.

Ce conțin pachetele dăruite în Sâmbăta Morților

Pe lângă coșurile pentru biserică, credincioșii pregătesc adesea și pachete de ofrande pentru cei necăjiți sau pentru oamenii din comunitate. Acestea se fac de regulă în număr impar - cinci, șapte sau nouă pachete - și includ alimente cu semnificație simbolică precum: mere, care amintesc de mărul lui Adam; covrigi, asociați cu forma universului, dar și pâine, dulciuri, apă sau suc.

În anumite zone, pachetele pot conține și preparate tradiționale precum plăcintă cu brânză, orez cu lapte sau sarmale. Uneori se pune și un bănuț, simbol al norocului, iar credința populară spune că atât cei care dau, cât și cei care primesc pomană vor fi binecuvântați cu spor și belșug.”, a mai adăugat preotul

Un obicei specific de Moșii de Iarnă, întâlnit mai ales în zonele rurale, este împărțirea piftiilor - preparatul care a inspirat și denumirea populară a zilei „Sâmbăta Piftiilor”. Deși este servită rece, piftia are o semnificație aparte în tradiția românească, fiind considerată hrană simbolică pentru sufletele celor adormiți.

Semnificația vaselor noi pentru pomană

„Un aspect esențial al tradiției Moșilor de Iarnă îl reprezintă modul în care sunt împărțite darurile de pomană. Vasele dăruite trebuie să fie noi, curate, nefolosite, deoarece gestul simbolizează respectul față de cei adormiți și păstrarea amintirii celor care au plecat dintre noi.

Uneori, pachetele includ și tacâmuri, cuțit, lingură, furculiță și un pahar/cană, astfel încât darurile să poată fi folosite ulterior de cei care le primesc. Prin acest gest, credincioșii îmbină simbolismul spiritual al pomenilor cu un act practic de milostenie, oferind darurile cu respect și grijă.

Pomana nu este destinată doar rudelor apropiate, ci și persoanelor nevoiașe, din medii defavorizate sau membrilor comunității, transformând gestul într-un act colectiv de solidaritate. Când sunt înmânate darurile, se rostesc formulele „Dumnezeu să-l ierte!” și răspunsul „Să fie primit!”, subliniind astfel legătura dintre lumea celor vii și cea a celor adormiți. Astfel, pomana devine mai mult decât un simplu dar material: reprezintă o punte simbolică între lumi și o expresie a rugăciunii comune pentru sufletele celor plecați.”, a mai transmis sursa Digi24.ro

Moșii de iarnă 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

„Credincioșii sunt încurajați să participe la întreaga slujbă prilejuită de Moșii de Iarnă și să rămână în biserică până la final, astfel încât pomenirea să fie completă. Ziua debutează cu Utrenia, slujba de dimineață care deschide ceremonia prin cântări și rugăciuni închinată sufletelor celor adormiți.

Urmează Sfânta Liturghie, momentul central al zilei, în cadrul căreia credincioșii se împărtășesc spiritual și înalță rugăciuni pentru odihna și liniștea celor dragi. Slujba se încheie cu Parastasul, momentul de pomenire a celor adormiți, în timpul căruia se rostesc rugăciuni speciale și se binecuvântează pomanile aduse de credincioși.

Conform tradiției străvechi, în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ și se hrănesc cu aburii mâncării pregătite, motiv pentru care printre preparatele oferite de pomană trebuie să existe și un fel de mâncare fierbinte.”, conchide Părintele Cătălin Ștefan

Ce este interzis pe 14 februarie

Sâmbăta Morților este consacrată reculegerii, rugăciunii și pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Potrivit tradiției, această zi presupune abținerea de la activități gospodărești solicitante sau de la munci agricole: spălatul rufelor și curățenia sunt descurajate, iar disputele ori tensiunile trebuie evitate, pentru a păstra caracterul solemn și spiritual al momentului.

De asemenea, potrivit tradiției nicio persoană care solicită pomană nu ar trebui refuzată, iar darurile oferite trebuie să fie curate și folositoare, nu obiecte uzate sau deteriorate. În acest fel, actul milosteniei capătă semnificația unui gest de respect față de sufletele celor plecați și contribuie la păstrarea binecuvântării asociate acestei zile.

Moșii de Iarnă se păstrează drept o zi dedicată rugăciunii, pomenirii, milosteniei și continuității tradițiilor, un prilej în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar memoria celor adormiți este onorată prin gesturi simbolice și spirituale.