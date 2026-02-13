Live TV

Moșii de Iarnă 2026: Ce trebuie să conțină pachetele de pomană. Preotul explică obiceiurile interzise pe 14 februarie

Marina Cimpoacă Data publicării:
Moșii de iarnă 2026. Foto Getty Images
Moșii de iarnă 2026. Foto Getty Images
Din articol
Când se sărbătoresc Moșii de Iarnă în 2026 Ce simbolizează pomana oferită în Sâmbăta Morților Moșii de iarnă 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Moșii de Iarnă, denumiți în tradiția creștin-ortodoxă și Sâmbăta Morților, reprezintă un reper liturgic important dedicat pomenirii celor trecuți la cele veșnice, fiind celebrați anual înaintea începerii Postului Paștelui. În anul 2026, această zi este marcată la 14 februarie, când credincioșii participă la slujbe de pomenire, aduc ofrande simbolice la biserică și respectă datini specifice, menite să consolideze legătura spirituală dintre cei vii și cei adormiți.

Prin ritualuri specifice, daruri de pomenire și acte de solidaritate, Moșii de Iarnă se mențin ca un simbol al credinței, al memoriei colective și al valorilor comunitare în cultura românească.

Când se sărbătoresc Moșii de Iarnă în 2026

În calendarul ortodox sunt consemnate anual patru sărbători ale Moșilor, dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În 2026, ciclul începe cu Moșii de iarnă, marcați la 14 februarie, în Sâmbăta care precede Duminica Înfricoșătoarei Judecăți - cunoscută și drept Lăsatul Secului de carne - moment ce anunță intrarea în perioada pregătitoare pentru Postul Paștelui.

Seria continuă cu Moșii de primăvară, celebrați înaintea Paștelui ortodox, urmați de Moșii de vară, ținuți în Sâmbăta de dinaintea Rusaliilor, și se încheie cu Moșii de toamnă, prăznuiți înaintea sărbătorii Tuturor Sfinților. Fiecare dintre aceste repere liturgice este consacrat pomenirii celor adormiți și este marcat prin slujbe religioase, rugăciuni și acte de milostenie, menținând vie legătura spirituală dintre cei vii și cei plecați din această lume.

Ce simbolizează pomana oferită în Sâmbăta Morților

„Pomana oferită în ziua Moșilor de Iarnă ocupă un rol central în tradiția creștină. Prin rugăciune și gesturi de milostenie, cei vii îi pomenesc pe cei adormiți, exprimând credința că faptele bune și darurile oferite contribuie la odihna sufletelor lor.

Dincolo de semnificația religioasă, pomana reprezintă și un act de iubire, respect și recunoștință față de cei care au făcut parte din viața noastră. Gestul simbolic reînnoiește legătura dintre generații și păstrează comuniunea între lumea celor vii și cea a celor adormiți, prin memorie, credință și solidaritate.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Cătălin Ștefan

Ce se pregătește pentru pomană de Moșii de Iarnă 2026

„Pe 14 februarie, credincioșii aduc la biserică coșuri cu alimente și obiecte de pomană pentru a fi binecuvântate în cadrul slujbei. Practicile pot varia ușor în funcție de regiune, însă există elemente comune la nivel național. În coșurile de pomană se regăsesc, de regulă: colivă, o sticlă cu vin, o lumânare, pomelnicul depus la altar și o prescură (pâine) pregătită în casă, adesea în formă de cruce. Aceste daruri simbolizează gândul și pomenirea prin rugăciune a celor dragi trecuți la cele veșnice.

Ce conțin pachetele dăruite în Sâmbăta Morților

Pe lângă coșurile pentru biserică, credincioșii pregătesc adesea și pachete de ofrande pentru cei necăjiți sau pentru oamenii din comunitate. Acestea se fac de regulă în număr impar - cinci, șapte sau nouă pachete - și includ alimente cu semnificație simbolică precum: mere, care amintesc de mărul lui Adam; covrigi, asociați cu forma universului, dar și pâine, dulciuri, apă sau suc.

În anumite zone, pachetele pot conține și preparate tradiționale precum plăcintă cu brânză, orez cu lapte sau sarmale. Uneori se pune și un bănuț, simbol al norocului, iar credința populară spune că atât cei care dau, cât și cei care primesc pomană vor fi binecuvântați cu spor și belșug.”, a mai adăugat preotul

Un obicei specific de Moșii de Iarnă, întâlnit mai ales în zonele rurale, este împărțirea piftiilor - preparatul care a inspirat și denumirea populară a zilei „Sâmbăta Piftiilor”. Deși este servită rece, piftia are o semnificație aparte în tradiția românească, fiind considerată hrană simbolică pentru sufletele celor adormiți.

Semnificația vaselor noi pentru pomană 

„Un aspect esențial al tradiției Moșilor de Iarnă îl reprezintă modul în care sunt împărțite darurile de pomană. Vasele dăruite trebuie să fie noi, curate, nefolosite, deoarece gestul simbolizează respectul față de cei adormiți și păstrarea amintirii celor care au plecat dintre noi.

Uneori, pachetele includ și tacâmuri, cuțit, lingură, furculiță și un pahar/cană, astfel încât darurile să poată fi folosite ulterior de cei care le primesc. Prin acest gest, credincioșii îmbină simbolismul spiritual al pomenilor cu un act practic de milostenie, oferind darurile cu respect și grijă.

Pomana nu este destinată doar rudelor apropiate, ci și persoanelor nevoiașe, din medii defavorizate sau membrilor comunității, transformând gestul într-un act colectiv de solidaritate. Când sunt înmânate darurile, se rostesc formulele „Dumnezeu să-l ierte!” și răspunsul „Să fie primit!”, subliniind astfel legătura dintre lumea celor vii și cea a celor adormiți. Astfel, pomana devine mai mult decât un simplu dar material: reprezintă o punte simbolică între lumi și o expresie a rugăciunii comune pentru sufletele celor plecați.”, a mai transmis sursa Digi24.ro

Moșii de iarnă 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

„Credincioșii sunt încurajați să participe la întreaga slujbă prilejuită de Moșii de Iarnă și să rămână în biserică până la final, astfel încât pomenirea să fie completă. Ziua debutează cu Utrenia, slujba de dimineață care deschide ceremonia prin cântări și rugăciuni închinată sufletelor celor adormiți.

Urmează Sfânta Liturghie, momentul central al zilei, în cadrul căreia credincioșii se împărtășesc spiritual și înalță rugăciuni pentru odihna și liniștea celor dragi. Slujba se încheie cu Parastasul, momentul de pomenire a celor adormiți, în timpul căruia se rostesc rugăciuni speciale și se binecuvântează pomanile aduse de credincioși.

Conform tradiției străvechi, în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ și se hrănesc cu aburii mâncării pregătite, motiv pentru care printre preparatele oferite de pomană trebuie să existe și un fel de mâncare fierbinte.”, conchide Părintele Cătălin Ștefan

Ce este interzis pe 14 februarie

Sâmbăta Morților este consacrată reculegerii, rugăciunii și pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Potrivit tradiției, această zi presupune abținerea de la activități gospodărești solicitante sau de la munci agricole: spălatul rufelor și curățenia sunt descurajate, iar disputele ori tensiunile trebuie evitate, pentru a păstra caracterul solemn și spiritual al momentului.

De asemenea, potrivit tradiției nicio persoană care solicită pomană nu ar trebui refuzată, iar darurile oferite trebuie să fie curate și folositoare, nu obiecte uzate sau deteriorate. În acest fel, actul milosteniei capătă semnificația unui gest de respect față de sufletele celor plecați și contribuie la păstrarea binecuvântării asociate acestei zile.

Moșii de Iarnă se păstrează drept o zi dedicată rugăciunii, pomenirii, milosteniei și continuității tradițiilor, un prilej în care trecutul și prezentul se întâlnesc, iar memoria celor adormiți este onorată prin gesturi simbolice și spirituale.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
3
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor...
centrala pe carbune
4
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe...
medici in spital
5
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Digi Sport
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sfântul Haralambie 2026. Foto Getty Images
Sfântul Haralambie, prăznuit pe 10 februarie 2026. Obicei respectat de credincioși pentru protecție împotriva bolilor
Sâmbăta Morților 2026. Foto Getty Images
Sâmbăta Morților 2026: Câte farfurii se împart și ce alimente sunt obligatorii. Pomana de Moșii de Iarnă, explicată de preot
Întâmpinarea Domnului 2026. Foto Getty Images
Întâmpinarea Domnului 2026: Sărbătoare mare la 40 de zile după Nașterea lui Hristos. Ce înseamnă ritualul aducerii copiilor la biserică
Calendar ortodox februarie 2026. Foot Getty Images
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui
Sfinții Trei Ierarhi 2026. Foto Getty Images
Sfinții Trei Ierarhi 2026: Sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Obiceiuri care prevestesc cum va fi anul, explicate de preot
Recomandările redacţiei
kremlin in 2 prin lume
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat...
peisaj din arctica
Cum vrea China să creeze un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O...
ID197348_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Omul de afaceri Dan Ostahie avertizează că România riscă o recesiune...
profimedia-1073988451
Începe cel mai important eveniment internațional pe probleme de...
Ultimele știri
Valentine’s Day 2026: Cum afectează „Ziua Îndrăgostiților” starea emoțională a oamenilor, explicațiile specialiștilor în psihologie
Cel mai mare împrumut SAFE din UE este în pericol din cauza războiului politic dintre președintele și premierul Poloniei
Cum pot atacatorii să-ți folosească datele biometrice. Specialiștii IT explică cum să te protejezi de fraude și atacuri digitale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cum arată iahtul de peste 10 milioane de dolari al lui Dragoș Sprînceană, unde a petrecut cu ambasadorul...
Adevărul
Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fata despre care s-a spus că a fost pipăită de Mihai Bendeac: "Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima și cum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Doamne ferește!" Radu Naum, lăsat "mască" de Gigi Becali: "Serios acum, ce aveți în seara asta?"
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
"Exact ca Mike Tyson". Jennifer Garner dezvăluie că a mușcat un coleg de ureche, la filmări: "Nu mă enervați!"
Adevarul
„Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în...
Newsweek
Care pensionari vor primi 2 creșteri de pensie într-o singură zi? Sumele - între 580 și 1.000 de lei. De când?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Katie Holmes, mesaj scris "cu inima grea", după moartea lui James Van Der Beek: "Recunoscătoare că am...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online