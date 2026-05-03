Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților

Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
Moșii de vară în 2026 Ce alimente se dau de pomană în Sâmbăta Morților Tradiții și obiceiuri de Moșii de Vară 2026

Moșii de vară, celebrați pe 30 mai 2026 și cunoscuți în tradiția populară drept Sâmbăta Morților, se numără printre cele mai importante momente dedicate pomenirii celor trecuți în neființă din calendarul ortodox. Evenimentul are o semnificație spirituală profundă, fiind consacrat rugăciunii pentru sufletele celor adormiți. Cu această ocazie, credincioșii iau parte la slujbe religioase și merg la biserică, unde oferă pomană ca gest de milostenie și recunoștință. Practica reflectă, totodată, legătura neîntreruptă dintre generații și contribuie la păstrarea vie a memoriei înaintașilor.

În 2026, ziua de pomenire este marcată în sâmbăta dinaintea Rusaliilor, fiind inclusă în perioada de după Paști, în cadrul marilor sărbători creștine din calendarul bisericesc.

Moșii de vară în 2026

Moșii de vară, una dintre cele mai importante zile dedicate pomenirii celor adormiți în tradiția ortodoxă, vor fi marcați în 2026 pe 30 mai. Data este stabilită în funcție de sărbătoarea Rusaliilor, celebrată în acest an pe 31 mai. Potrivit rânduielii bisericești, praznicul are loc întotdeauna în sâmbăta dinaintea Pogorârii Sfântului Duh, iar evenimentul mai este cunoscut și sub denumirea de Sâmbăta Morților.

Ziua are o puternică încărcătură spirituală, fiind dedicată rugăciunilor pentru sufletele celor trecuți în neființă. În bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe speciale de pomenire, iar credincioșii aduc ofrande și împart pomană, în semn de respect și milostenie.

La finalul anului liturgic, o altă dată importantă pentru pomenirea celor adormiți este cea a Moșilor de toamnă, ziua care precedă sărbătoarea Tuturor Sfinților. Împreună, aceste momente subliniază legătura spirituală dintre cei vii și cei plecați. Prin rugăciune și gesturi de generozitate, este păstrată vie memoria celor dispăruți, într-o tradiție ce reflectă continuitatea credinței ortodoxe și respectul față de familie și strămoși.

Ce alimente se dau de pomană în Sâmbăta Morților

Pomana oferită în Sâmbăta Morților are o puternică valoare simbolică, iar în centrul acestor daruri se află coliva, considerată expresia Învierii și a vieții veșnice. Grâul din compoziția sa simbolizează renașterea, fiind unul dintre cele mai importante elemente ale ritualului. De asemenea, se împart colaci sau pâine ritualică, sfințite la biserică, care sugerează unitatea și legătura dintre cei vii și cei trecuți în neființă.

Pe lângă acestea, credincioșii oferă adesea sarmale, asociate cu ideea de comuniune și ospitalitate, dar și cozonac, plăcinte, orez cu lapte ori prăjituri de casă, simboluri ale generozității și împăcării sufletești. Fructele de sezon - mere, cireșe, prune sau struguri - sunt văzute ca semne ale belșugului și continuității vieții, iar apa și vinul sunt oferite ca expresie a purificării și jertfei.

De ce se împart vase noi la Sâmbăta Morților

Darurile oferite cu acest prilej sunt așezate, de regulă, în vase noi - farfurii, străchini sau căni - care rămân celor ce le primesc, ca semn de respect și continuitate. Alegerea acestora are o semnificație aparte, simbolizând curățenia sufletească, începutul unui nou ciclu și dorința de a transmite binele mai departe.

În momentul împărțirii, credincioșii rostesc formula „Dumnezeu să-l ierte”, transformând gestul într-o veritabilă rugăciune. În acest fel, pomana depășește dimensiunea materială și capătă o profundă încărcătură spirituală, menținând vie memoria celor adormiți și întărind legătura dintre cei vii și cei trecuți la cele veșnice.

Tradiții și obiceiuri de Moșii de Vară 2026

Sărbătoarea aduce în prim-plan un amestec de ritualuri religioase și credințe populare, conturând o zi în care memoria celor plecați este onorată prin gesturi simple, dar încărcate de semnificație.

În dimineața acestei zile, credincioșii merg la biserică pentru slujbele de pomenire, unde sunt rostite numele celor trecuți în neființă. Mesele ritualice includ colivă, colaci și vin, elemente esențiale ale tradiției. Dincolo de dimensiunea religioasă, obiceiurile populare vorbesc despre o zi în care granița dintre lumi devine mai fragilă. Se spune că sufletele celor adormiți revin acasă, motiv pentru care porțile sunt lăsate deschise, iar mesele rămân întinse, pregătite simbolic pentru oaspeți nevăzuți. În multe zone, mormintele sunt curățate și împodobite cu flori de tei sau nuc, considerate protectoare, iar lumânările aprinse devin simboluri ale luminii care le călăuzește.

Tradițiile sunt completate de gesturi aparent simple, dar cu puternică încărcătură simbolică. Se împarte apă în căni sau ulcioare, mai ales în zilele călduroase, pentru a potoli, simbolic, „setea” celor plecați. În mediul rural, persistă și credința că munca trebuie evitată, pentru a nu tulbura liniștea sufletelor.

Totodată, o serie de practici vechi întregesc atmosfera acestei zile. Nu se spală haine și nu se face curățenie, iar somnul de la amiază este evitat, din teama că spiritele ar putea trece prin casă. Răscrucile sunt ocolite, fiind considerate locuri încărcate de prezențe nevăzute. În unele regiuni, pomii tineri sunt legați cu panglici colorate, simbol al vieții și al reînnoirii, iar în satele din Moldova se presară cenușă la răscruci, pentru ca sufletele să nu se rătăcească.

