Moșteanu, după vizita lui von der Leyen în portul Constanța: Am discutat despre finanţare europeană pentru o nouă dană militară

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni seară, după ce a vizitat portul militar Constanţa cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că s-a discutat despre finanţare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO şi româneşti, dar şi despre Programul SAFE.

„Astăzi, la Constanţa, împreună cu Ursula von der Leyen, Andrius Kubilius, Nicuşor Dan şi Oana Ţoiu, am discutat despre cum întărim securitatea Europei pe Flancul Estic. Programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, va permite achiziţii comune europene pentru o înzestrare modernă şi, pentru o parte dintre aceste echipamente contractate, deschiderea de capacităţi de producţie chiar în România. Asta înseamnă investiţii directe, locuri de muncă şi o industrie de apărare mai puternică”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, Portul Constanţa este şi va rămâne un nod strategic.

„Am discutat despre finanţare europeană pentru dezvoltarea unei noi dane militare, dedicată navelor NATO şi româneşti - un pas esenţial pentru securitatea Mării Negre. De asemenea, extinderea bazei Mihail Kogălniceanu, care devine un hub major pentru NATO, va aduce beneficii economice şi logistice uriaşe pentru România”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, „România a demonstrat rezilienţă, a combătut dezinformările şi a rezistat intimidărilor Moscovei”.

„Suntem un partener de încredere şi vom continua pe acest drum”, a mai transmis Moşteanu.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat, luni, România, având întâlniri cu preşedintele Nicuşor Dan şi oficiali ai Armatei, împreună cu care a vizitat portul militar Constanţa, dar şi baza de la Mihail Kogălniceanu.

