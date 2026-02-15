Live TV

Video NATO trimite o flotă lângă Groenlanda, într-unul dintre cele mai mari exerciții navale din ultimii ani. Unde va participa România

Data publicării:
nave elicopeter mare neptune strike
Foto: Profimedia Images

NATO își trimite flota lângă Groenlanda într-unul dintre cele mai mari exerciții navale din ultimii ani. Franța, Turcia și Italia vor disloca cele mai bune nave de luptă în apropierea insulei. Antrenamentul NATO are loc în contextul în care Groenlanda a devenit subiect de dispută între Statele Unite ale Americii și ceilalți aliați.

Neptune Strike este unul dintre principalele exerciții navale ale NATO și are scopul de a-i antrena pe militari pentru respingerea unui atac pe mare. În total, la acest antrenament vor participa peste 10.000 de militari din majoritatea țărilor NATO cu ieșire la mare. 

Exercițiul va debuta în apele Groenlandei, Islandei și Marii Britanii, dar și în Marea Baltică. 

Este primul antrenament naval major, în apropierea Groenlandei, după apariția tensiunilor dintre SUA și aliați. 

Un aspect interesant, în această parte a misiunii, Statele Unite nu vor fi implicate cu un număr mare de nave. Franța, Italia și Turcia vor conduce această secvență a antrenamentului. Franța va trimite în misiune, cel mai probabil, portavionul Charles de Gaulle, iar Turcia va folosi nava Anadolu, care poate lansa drone Bayraktar. 

A doua etapă a exercițiului NATO va avea loc în Marea Mediterană, iar aici Statele Unite vor fi implicate cu un număr mai mare de nave de război. Vor conduce această parte a exercițiului alături de Franța. 

Și în Marea Neagră vor avea loc antrenamente, însă doar România, Bulgaria și Turcia pot participa la aceste misiuni. 

