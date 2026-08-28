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Exclusiv Nava scufundată în Marea Neagră, deținută de o companie din Turcia. Contraamiral: „Poate era puțin o psihoză că noi suntem ținta”

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nava marea neagră
Foto: Captură video Digi24
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Contraamiral de flotilă, în retragere, Sorin Learschi a declarat, vineri, la Digi24, că este foarte puțin probabil ca Armata Ucraineană să fi lovit accidental sau intenționat nava care s-a scufundat joi seară în Marea Neagră, „pentru că această situație de la gurile Dunării, care este vitală pentru Ucraina în acest moment, este foarte bine monitorizată”, iar, în plus, o parte din echipaj era format din ucraineni. El a explicat că nava era deținută de o companie din Turcia, iar statul membru NATO aflat la Marea Neagră a avut chiar primul caz de dronă descoperită la țărmul ei, în această săptămână.

„În ultima perioadă se desfășoară lupte privind lovirea a două elemente principale. Unul al Ucrainei și mă refer la exportul pe care îl realizează prin acest așa-numit coridor al cerealelor, pentru produsele agroalimentare. Și în cazul navei care s-a scufundat, aceasta era încărcătura. Dar, în același timp, Ucraina lovește porturile de la Marea Neagră și Marea Azov pentru a întrerupe fluxul de petrol care asigură Rusiei un venit substanțial. Porturile și navele. 

Dacă ați sesizat, în urma unei discuții care a fost la Chișinău ieri, am avut informația că președintele Nicușor Dan a vorbit direct cu președintele Zelenski pentru a nu exacerba aceste lovituri, a nu lovi nave care afectează interesul României. Mă refer la importul de petrol din Novorosiisk, petrol kazah, nu este rusesc. El este certificat permanent. Alimentează România, în particular Petromidia. 

Vedem că pe canalul Sulina, Brațul Chilia, există o aglomerare de nave. Sunt peste 50 de nave oarecum blocate”, arată Sorin Learschi, contraamiral de flotilă, în retragere. 

Acesta afirmă că nava lovită se afla în zona contiguă din Zona Economică Exclusivă a României. 

„Există două zone foarte clar delimitate. Este zona apelor teritoriale până la cele 12 mile, care aparține ca teritoriu României, după care urmează zona economică exclusivă. În această zonă economică exclusivă, primele 12 mile peste apele teritoriale este denumită legal zona contiguă. E o extensie a drepturilor de control vamal, imigrație. Exploatarea este foarte clară până la limita care a fost stabilită prin procesul de la Haga. Zona contiguă este inclusă legal în Zona Economică Exclusivă. Unde s-a întâmplat tragedia era în afara apelor teritoriale, în Zona Economică Exclusivă, în particular în zona contiguă, care are alt regim”, spune Learschi. 

El spune că este foarte puțin probabil ca Armata Ucraineană să lovească accidental sau intenționat o navă astfel, „pentru că această situație de la gurile Dunării, care este vitală pentru Ucraina în acest moment, este foarte bine monitorizată”. „A-ți lovi o navă care-ți asigură exportul, mai ales că trei sferturi din membrii echipajului erau ucraineni...”, subliniază contraamiralul.  

„Mai e o altă problemă. Compania care deține această navă, care este sub un pavilion de complezență, este în Turcia. Iată cum zona se complică și nu este primul caz în care nave cu echipaj turcesc au fost lovite. Chiar Turcia a început să aibă o reacție mai apăsată în această problemă, căutând să calmeze cele două părți. Dar până atunci vedem că ziua de ieri a adus lovituri masive în Ucraina, cu toate tipurile de rachete și drone. Iar Marea Neagră nu face excepție. Deja am văzut că valul acesta de resturi de dronă care au fost săptămâna aceasta, săptămâna trecută în România, s-a mutat către Bulgaria, acum au apărut în Turcia. Deci primul caz a apărut în Turcia. Poate era puțin o psihoză din aceasta, că noi suntem ținta. Nu eram ținta, noi suntem în efectul luptelor dintre Ucraina și Rusia”, mai precizează Learschi. 

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că nava care a luat foc în Marea Neagră a raportat prin sistemul de alertă că a fost lovită de o dronă, iar apoi aceasta s-a scufundat. Cei 12 marinari aflaţi la bord au fost salvaţi. Totodată, liderul Sindicatului Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susține că nava ar fi fost lovită cu o dronă incendiară.

La bordul navei cargo, care venea dinspre Portul Reni (Ucraina) și se îndrepta spre Turcia, erau transportate mai multe echipamente, fiind vorba despre containere care aveau zahăr și mazăre. 

Nouă dintre marinari au fost aduși la Constanța la bordul unei nave a Gărzii de Coastă. Alți trei au fost transportați cu o navă a ARSVOM la Sulina, întrucât unul dintre marinari a fost rănit la braț și avea nevoie de intervenție medicală. La bordul navei se aflau 12 persoane, opt ucraineni și patru azeri. În prezent, aceștia se află în afara oricărui pericol, urmând să fie repatriați. Autoritățile au deschis o anchetă. 

Editor : A.C.

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