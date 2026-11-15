Navele comerciale, avertizate să evite o zonă din largul Deltei Dunării după trei atacuri cu drone

Autoritățile române avertizează asupra unui risc ridicat pentru navigația comercială în largul Deltei Dunării, după ce trei nave au fost lovite de drone în decurs de câteva ore. Direcția Hidrografică Maritimă le recomandă comandanților să evite zona incidentelor, însă navigația rămâne permisă, a anunțat duminică ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea.

„Direcția Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Prin acesta se recomandă comandanților navelor comerciale să își planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone”, a transmis ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, recomandarea are caracter preventiv, iar navigația în zonă rămâne permisă. „Evaluările noastre arată că prezența unor obiecte aeriene și de suprafață venite dinspre nord face ca riscul pentru navigație să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării”, a precizat Ștefan Radu Oprea.

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Ministrul a subliniat că Ministerul Apărării Naționale ia măsuri pentru a limita riscurile indirecte pe care războiul din apropierea apelor teritoriale românești le generează pentru navigația comercială și siguranța echipajelor.

Potrivit avizului emis de Direcția Hidrografică Maritimă, zona delimitată prin coordonate geografice este considerată periculoasă pentru navigație începând cu 15 noiembrie 2026 și până la emiterea unui nou aviz.

Avertizarea vine după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în interval de doar câteva ore. În toate cele trei cazuri au izbucnit incendii la bord și s-au produs pagube materiale, însă nu au fost raportate victime.

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Editor : M.I.