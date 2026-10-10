Astăzi, 10 octombrie 2026, faptele din dosarul 10 august se prescriu și nimeni nu va plăti pentru violențe. La mai bine de opt ani distanță, dosarul se judecă abia în apel, iar următorul termen este la trei zile după acest moment al prescripției, adică pe 13 octombrie.

Magistrații vor constata doar că faptele s-au prescris și că foștii șefi ai Jandarmeriei nu vor putea fi trași la răspundere pentru intervenția în forță din 10 august 2018, când, potrivit datelor din dosar, jandarmii au folosit 63 de grenade cu efect acustic, 316 cartușe, 489 de grenade cu efect iritant lacrimogen și opt pulverizatoare cu substanțe iritante.

Dosarul a fost inițial clasat de procurori în 2020, dar a fost redeschis la presiunea publică a victimelor, care au insistat ani la rând pentru rejudecarea cazului.

În iunie anul acesta, după peste 80 de termene de judecată, Tribunalul Militar i-a achitat pe foștii șefi ai Jandarmeriei, Sebastian Coucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile.

Din 312 persoane care s-au constituit părți civile, doar patru au primit daune morale între 5.000 și 25.000 de lei, iar cererile de despăgubiri materiale au fost respinse. Decizia a fost atacată cu apel atât de Parchetul Militar, cât și de peste 100 de persoane vătămate.

Curtea Militară de Apel a devansat termenele și a amânat apelul pentru 13 octombrie, la trei zile după prescripția faptelor.

Editor : Ș.R.