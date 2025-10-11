Noaptea din octombrie când trecem la ora de iarnă 2025. De când dormim mai mult și cum explică medicii efectele resimțite

În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă. În 2025, acest moment va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la fusul orar standard, Eastern European Time (EET), utilizat pe timpul iernii.

Când trecem la ora de iarnă 2025

În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea aduce o oră suplimentară de somn și dimineți mai luminoase, în timp ce serile vor începe să se întunece mai devreme.

Ora de iarnă marchează revenirea României la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se aplică începând cu ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la trecerea la ora de vară.

Prin contrast, ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră, folosită pentru a valorifica mai bine lumina naturală în lunile calde, când ceasurile sunt date înainte cu o oră, la Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3). În acest fel, ora de iarnă este considerată timpul oficial, iar ora de vară doar o convenție temporară.

Cum recomandă specialiștii să ne adaptăm mai ușor la schimbarea orei

„La trecerea la ora de iarnă, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar acest lucru face ca adaptarea să fie, de obicei, mai ușoară, deoarece câștigăm o oră de somn în plus. Totuși, persoanele care au obiceiul să se culce devreme (de exemplu, în jurul orei 22:00) pot resimți această schimbare ca fiind mai dificilă.

La schimbarea orei este posibil ca starea de somnolență să fie resimțită mai târziu (în timp), iar dacă încercăm să adormim la ora obișnuită, să nu reușim. De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare.”, a explicat Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atesat în somnologie

Trecerea la ora de iarnă: un program etapizat

„Dacă ne este greu să tolerăm o schimbare bruscă a programului de somn este util ca, înainte cu 5 -7 zile de trecerea la ora nouă, să începem o ajustare treptată: să ne culcăm și să ne trezim cu aproximativ 15 minute mai devreme în fiecare zi.

Pentru a adormi mai ușor este recomandat să evităm lumina puternică seara, cu aproximativ o oră înainte de culcare. În schimb, dimineața este bine să ne expunem cât mai mult la lumină, de preferat naturală, pentru a sprijini procesul de trezire.

Dacă adormirea este dificilă, se poate lua un supliment cu 1 mg de melatonină, cu aproximativ o oră înainte de ora estimată de culcare. Totuși, este de preferat să folosim, în primul rând, expunerea la lumină pentru a stimula sau, dimpotrivă, a inhiba producția naturală de melatonină a organismului.”, conchide medicul specialist



Schimbarea sezonieră a orei rămâne un subiect de dezbatere la nivel european. Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la această practică, statele membre nu au ajuns încă la un consens. Schimbarea orei în Europa, primăvara și toamna, este un obicei care datează dinaintea Uniunii Europene. A fost introdus pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial pentru a se realiza economii de energie, fiind reintrodus în multe țări în anii ’70.

