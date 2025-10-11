Live TV

Noaptea din octombrie când trecem la ora de iarnă 2025. De când dormim mai mult și cum explică medicii efectele resimțite

Data publicării:
Ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Ora de iarnă 2025. Foto Getty Images
Din articol
Când trecem la ora de iarnă 2025 Cum recomandă specialiștii să ne adaptăm mai ușor la schimbarea orei

În fiecare an, în ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă. În 2025, acest moment va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 dimineața devine ora 03:00.

Trecerea la ora de iarnă înseamnă revenirea la fusul orar standard, Eastern European Time (EET), utilizat pe timpul iernii.

Când trecem la ora de iarnă 2025

În fiecare toamnă, România, la fel ca celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece la ora de iarnă. În 2025, această modificare va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea aduce o oră suplimentară de somn și dimineți mai luminoase, în timp ce serile vor începe să se întunece mai devreme.

Ora de iarnă marchează revenirea României la timpul legal standard, corespunzător fusului orar Eastern European Time (EET, UTC+2). Aceasta se aplică începând cu ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la trecerea la ora de vară.

Prin contrast, ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră, folosită pentru a valorifica mai bine lumina naturală în lunile calde, când ceasurile sunt date înainte cu o oră, la Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3). În acest fel, ora de iarnă este considerată timpul oficial, iar ora de vară doar o convenție temporară.

Cum recomandă specialiștii să ne adaptăm mai ușor la schimbarea orei

„La trecerea la ora de iarnă, ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar acest lucru face ca adaptarea să fie, de obicei, mai ușoară, deoarece câștigăm o oră de somn în plus. Totuși, persoanele care au obiceiul să se culce devreme (de exemplu, în jurul orei 22:00) pot resimți această schimbare ca fiind mai dificilă.

La schimbarea orei este posibil ca starea de somnolență să fie resimțită mai târziu (în timp), iar dacă încercăm să adormim la ora obișnuită, să nu reușim. De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare.”, a explicat Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atesat în somnologie

Trecerea la ora de iarnă: un program etapizat

„Dacă ne este greu să tolerăm o schimbare bruscă a programului de somn este util ca, înainte cu 5 -7 zile de trecerea la ora nouă, să începem o ajustare treptată: să ne culcăm și să ne trezim cu aproximativ 15 minute mai devreme în fiecare zi.

Pentru a adormi mai ușor este recomandat să evităm lumina puternică seara, cu aproximativ o oră înainte de culcare. În schimb, dimineața este bine să ne expunem cât mai mult la lumină, de preferat naturală, pentru a sprijini procesul de trezire.

Dacă adormirea este dificilă, se poate lua un supliment cu 1 mg de melatonină, cu aproximativ o oră înainte de ora estimată de culcare. Totuși, este de preferat să folosim, în primul rând, expunerea la lumină pentru a stimula sau, dimpotrivă, a inhiba producția naturală de melatonină a organismului.”, conchide medicul specialist

Schimbarea sezonieră a orei rămâne un subiect de dezbatere la nivel european. Deși Comisia Europeană a propus renunțarea la această practică, statele membre nu au ajuns încă la un consens. Schimbarea orei în Europa, primăvara și toamna, este un obicei care datează dinaintea Uniunii Europene. A fost introdus pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial pentru a se realiza economii de energie, fiind reintrodus în multe țări în anii ’70.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
viktor orban
4
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
5
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
Digi Sport
Adrian Mutu, primul om din România care și-a cumpărat-o! Cât a plătit și decizia spectaculoasă luată FOTO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la...
Screenshot 2025-10-10 at 16.53.42
Emil Boc a „dat din coate” să ajungă la Viktor Orban, după Congresul...
United States and Israel flags projected on the walls of the Old city of Jerusalem
Noul Orient Mijlociu: cinci realități relevate de planul lui Trump...
culturi varza distruse
„Pur și simplu, este spartă”. Disperare printre agricultori, după ce...
Ultimele știri
Ce contribuții lunare plătesc muncitorii străini către statul român. Reprezentanții PIFM: „Lucrătorii au un scop bine definit”
Cum încurcă trecutul nazist Germania să doboare dronele rușilor (Politico)
Ce anvelope de iarnă sunt permise legal în România. Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu pneuri neconforme
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oana toiu si marco rubio dau mana
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana Țoiu - Marco Rubio
Louis Munteanu of Romania head strike in action during the friendly game between Romania and Moldova
România - R. Moldova, meci amical: 2 - 1. Ianis Hagi, gol și pasă de gol
oana toiu si marco rubio dau mana
Oana Țoiu a fost primită de secretarul de stat american Marco Rubio. Ce au discutat cei doi oficiali
Ciclon Barbara în România. Foto Getty Images
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
masini pe o autostrada din germania
România, în topul producătorilor auto din UE
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie, diagnosticată cu cancer în stadiul patru, a renunțat la chimioterapie și a ales postul cu apă. Cum...
Cancan
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a...
Fanatik.ro
La 26 de ani, tenismena din România a făcut anunțul: ”Am jucat luni întregi cu dureri, cu lacrimi ascunse…”
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Adevărul
María Corina Machado dedică Premiului Nobel pentru Pace proaspăt primit „președintelui Trump”, după ce Casa...
Playtech
Chibrite sau chibrituri? Singura formă acceptată de DOOM
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
A spus ”ADIO” și viața i s-a schimbat radical: ”Am făcut mai mulți bani în 24 de ore decât în toată cariera”
Pro FM
Dua Lipa a furat prim-planul cu picioarele ei perfecte și parcă interminabile. Rochia mini cu paiete a pus-o...
Film Now
George Clooney: Bugetul pentru Ocean’s 14 „tocmai a fost aprobat”. Când încep filmările și cine sunt actorii...
Adevarul
O ucraineancă a încercat să intre în România cu un milion de dolari ascunși sub capota unui Mercedes
Newsweek
Bărbații au pensia cu 1.600 lei mai mare decât femeile. Recalcularea a crescut diferența. De ce?
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Michael J. Fox, amintiri din "Back to the Future". Cum a ajuns să joace în film, deși lucra zi și noapte la o...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu