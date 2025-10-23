O ipoteză din ancheta privind explozia de la blocul din cartierul bucureștean Rahova arată că aceasta a fost provocată de acumularea de gaze provenite dintr-o fisură în subteran a unei țevi de gaze. Potrivit surselor Digi24, conducta a fost instalată în apropierea unui cablu electric, care ar fi putut crea un scurtcircuit, ducând la fisurarea țevii de gaz.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, o țeavă de gaze ar fi fost fisurată, provocând scurgeri și o acumulare de gaz. Fisura ar fi putut fi provocată de un cablu de electricitate care ar fi fost mult prea aproape de țeava de gaz.

Cablul de electricitate ar fi fost amplasat în subteran în 1980 iar conducta de gaz, care era din plastic, ar fi fost pusă în jurul anului 2000, ceea ce înseamnă că o companie a instalat conducta când deja exista cablul de electricitate.

Anchetatorii verifică dacă au fost respectate normele de siguranță. Cele două linii de utilități nu ar trebui să fie apropiate, pentru că există riscul să apară un scurtcircuit iar flama să creeze o fisură în țeava de gaz.

Anchetatorii au trimis țeava fisurată la INSEMEX pentru a fi expertizată.

Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a spus miercuri seara, în exclusivitate la Digi24, că dacă într-adevăr conducta de gaz fisurată era aproape de cablurile de electricitate, după cum arată primele date ale anchetei, atunci acea lucrare „sigur a fost făcută cu încălcarea legislației în vigoare și fără autorizație”.

Editor : A.C.