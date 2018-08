Noi imagini cu jurnaliști agresați de jandarmi

La trei zile de la violenţele din Piaţa Victoriei încă mai apar imagini noi cu jurnalişti agresaţi de jandarmi sau împiedicaţi să îşi facă meseria. Cea mai recentă filmare vine de la Casa Jurnalistului. Este surprins un dialog tensionat între jurnalistul Vlad Ursulean şi forţele de ordine. Nu s-au făcut discriminări între persoanele violente, protestatari paşnici şi jurnalişti. Acelaşi tratament l-au primit şi unii dintre colegii noştri. Iată câteva dintre imaginile surprinse şi mărturiile echipelor de teren.

Vlad Ursulean, de la casajurnalistului.ro, a transmis pe Facebook momentul:

Jandarm: Ce he, he, he? Ce he, he, he?

Vlad Ursulean: De ce îmi pui mâna pe mobil?

Jandarm: Ce he, he? Nu ţi-am pus mâna pe mobil. O iei frumos încolo şi ...

Vlad Ursulean: De ce îmi pui mâna pe mobil? De ce îmi pui mâna pe mobil?

Jandarm: Legitimaţia! Vreau să văd legitimaţia!

Vlad Ursulean: O secundă, o am aici.

Femeie: E jurnalist, e jurnalist!

Jandarm: La gât cu ea! Cu ea la gât!

Vlad Ursulean: Lăsaţi-i să plece!

Vlad Ursulean: Lăsaţi-i să plece! Sunt jurnalişti, lăsaţi-i să plece!

Jandarm: Dă-i drumul de-aici, n-auzi!

Vlad Ursulean: Sunt jurnalişti, lăsaţi-i să plece!

Jandarm: Dă-i drumul de aici!

Vlad Ursulean: Este spaţiu public, am legitimaţie, sunt la distanţă şi eşti live, by the way. Mă agresezi.

Vlad Ursulean: Meseria noastră e să filmăm şi suntem pe spaţiul public. Înţeleg meseria dumneavoastră, nu v-am zis nimic că-l bateţi pe omul ăla.

Jandarm: Ia zi bă, ţi se pare interesant?

Vlad Ursulean: Stai boss, stai!

Jandarm: Închide ăla. Închide-l. Închide-l!

Vlad Ursulean: Nu înţeleg ce am făcut.

Jandarm: Închide odată!

Vlad Ursulean: Nu pot să închid. Este meseria mea. Sunt jurnalist. Cum să închid filmarea? Închide tu pulanul!

Vlad Ursulean: Ce faci frate? Ce ai cu jurnaliştii? Ce-aveţi cu jurnaliştii?

Jandarm: Vezi-ţi, bă, de treaba ta!

Vlad Ursulean: E a cincea persoană care se ia de mine pentru că-mi fac meseria.

Şi jurnaliştii Digi 24 au inhalat gazele lacrimogene împrăştiate de forţele de ordine în toată piaţa, au evitat la limită bucăţile de pavaj şi şi-au protejat cu greu echipamentele folosite pentru transmisiunile live.

Protestatară: De ce aţi dat cu gaze în noi în seara asta? De ce? Aţi dat cu gaze în absolut toată lumea, inclusiv la Digi24. Eram prezentă când au vrut să intre în direct, au primit două fumigene Atât aveau ochii, atât şi îi venea stare de vomă, pentru că nu era pregătit. Eu aveam cu ce să mă apăr (arată o masca), dar dânsul?

Cristian Popa - jurnalist Digi24: Îmi aduc aminte că au fost şi câteva femei foarte speriate. Le-am spus că cel mai sigur loc în momentul respectiv este să stea lângă noi, lângă SNG.

Doi jandarmi au devenit agresivi cu noi. În acel moment i-am văzut cum se aproprie, am ridicat micorfonul şi am strigat că suntem jurnalişti, colegul Cristi Ban era cu camera ridicată undeva la înălţime, să fie vizibil, să ne vadă că suntem acolo cu un alt scop. Nu au ţinut cont, la un moment dat ştiu că unul dintre jandarmi mi-a pus bastonul în gât. Atunci am început să strigăm la ei:

- Era microfonul în faţă.

- Nu a fost atent, spune jandarmul despre colegul său.

- Era microfonul...

- A fost o greşeală de-a noastră. Vă ştiu, vă cunosc...

- Şi daţi cu gaz în noi?

- A fost o greşeală...

- Păi de ce greşeală? Cum să te comporţi aşa? Este normal?

Cristian Ban - operator Digi24: Când au ajuns în dreptul nostru cineva a strigat "Atenţie la presă, atenţie la presă!", dar se pare că nu au ascultat acele ordine, cred că veneau din partea unui superior. Prima dată au venit la mine, mi-au flancat camera cu scutul, mi-au pus scutul în dreptul camerei şi nu am mai putut să ridic camera sus să filmez la nivelul feţelor şi mi-au dat cu bastonul. Au vrut să îmi dea peste faţă, numai că eu, în momentul acela, am văzut despre ce este vorba şi mi-am tras capul, iar bastonul mi-a şters barba. Am rămas stupefiat când am văzut că acei jandarmi nu pot face deosebirea între un huligan, un om normal, paşnic şi un angajat al presei.

Laurenţiu Rădulescu - jurnalist Digi24: A fost destul de urât încă de pe la 3:00 – 4:00, atunci au apărut primele violenţe, jandarmii dădeau cu gaze lacrimogene, iar toată tensiunea asta s-a amplificat după aceea în toată piaţa. Asta fost partea cea mai neplăcută şi pentru noi, şi pentru oamenii care erau aici. Da, ne-a fost teamă, pentru că suntem oameni, jurnaliştii nu sunt roboţi.

Claudiu Ristea - operator Digi24: Au fost oameni care au intrat în mașinile noastre să se adaposteasca. S-a tras în toată lumea, nu se ținea cont, colegii noștri au fost luați pe sus.

Ioana Ciurlea - jurnalist Digi24: Am văzut o femeie cărată pe targă şi în spatele pompierilor cei doi copiii ai ei cu care era la protest şi care nu înțelegeau ce se întâmplă. În permanență ieșeau pompierii cu oameni pe targă sau oameni căraţi pe brațe, pentru că nu se mai ţIneau pe picioare din cauza gazelor. Oamenii au strigat tot timpul Fără violență și Opriți gazele.

Mariana Andreş - operator Digi24: În momentul în care eşti cu camera în mână, te uiţi prin obiectiv, ştii că eşti acolo, trebuie să relatezi exact ce se vede şi să dai mai departe exact ce e acolo. (Ţi-a fost frică vreun moment?) M-au trecut fiori, dar nu mi-a fost frică.

