Imagini noi cu milionarul turc Abdullah Atas, condamnat pentru că a ucis un polițist, au fost publicate de Digi24. Acesta a fost surprins în mașina sa înainte să fugă din țară, după ce a primit o permisiune de trei zile de la Penitenciarul Rahova, acolo unde fusese încarcerat.

 

Bărbatul cu cetățenie turcă, încarcerat pentru omor, este în libertate, după ce nu s-a mai întors în Penitenciarul Rahova. Polițiștii încearcă să îl localizeze pe bărbat, potrivit unui comunicat transmis pe 26 ianuarie de Poliția Capitalei. Ultimele imagini cu acesta au fost surprinse de camerele de supraveghere în momentul în care acesta a plecat de la restaurantul la care a fost, în data de 24 ianuarie, chiar în a doua zi de permisie.

Poliția încearcă să refacă traseul deținutului pentru a-l găsi. Există totuși ipoteza că acesta ar fi plecat din țară, însă sunt puse cap la cap toate aceste informații. Sunt analizate imaginile de pe camerele de supraveghere, astfel încât polițiștii să-și dea seama unde se află acesta în momentul de față.

Autoritățile au stat de vorbă și cu fosta parteneră a cetățeanului turc, care declara, de altfel, că un bărbat ar fi anunțat-o că l-ar fi văzut pe individ în Turcia.

Abdullah Atas este un afacerist turc, condamnat la 22 de ani de închisoare după ce, în 2015, a omorât un agent de poliție rutieră. Poliția Capitalei anunță că, în completarea activităților desfășurate în cazul evadării lui Abdullah Atas, Tribunalul București a emis, la solicitarea Serviciului de Investigații Criminale, un Mandat European de Arestare pe numele acestuia.

Anchetă în cazul fugarului Abdullah Atas. Ieșirea din închisoare, aprobată de șeful ANP: „Detinuții, responsabili să respecte regulile"

