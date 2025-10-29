Live TV

Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și sediul Distrigaz

Data publicării:
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Apartamente distruse de explozia din Rahova . Foto: Inquam Photos / Pană Tudor

Polițiștii și procurorii din București fac în această dimineață percheziții în dosarul deschis după explozia dintr-un bloc din cartierul Rahova. Șase persoane urmează să fie duse la Parchet pentru audieri.

Au loc percheziții de amploare în această dimineață în opt locații din București, Ilfov, Prahova și Teleorman. Surse din anchetă spun că este vizat inclusiv sediul central Distrigaz.

Procurorii și polițiștii fac percheziții, ridică mai multe documente și unități de stocare. Totodată, sunt percheziții și la angajații Distrigaz care au făcut verificarea înainte de explozie, dar și administratori, precum și cei doi angajați ai companiei private care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc.

Șase persoane vor fi audiate la Parchet, după finalizarea perchezițiilor.

Între timp au fost terminate și cercetările la fața locului. Au fost ridicate mai multe probe. Totodată, zeci de persoane au fost audiate - martori, locatari și administratorul blocului care în care a avut loc explozia.

Este așteptată și expertiza tehnică care va stabili clar de la ce a pornit explozia.

Pe de altă parte, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat, începând de astăzi în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.Prefectul Capitalei. Este vorba despre locatarii din scările care nu au fost afectate de explozie.

„Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice. Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a spus prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage brigada de soldați...
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
pisici salvate din blocul din rahova
Poveștile animăluțelor salvate după explozia din Rahova. Peste 30 de...
Ultimele știri
Alertă în SUA, după ce mai mulți părinți au găsit ace în dulciuri, cu câteva zile înainte de Halloween
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul autorităților și apelul lor către locuitori şi turişti
Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri de sinucidere cu ChatGPT, anunţă OpenAI
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bloc afectat de explozie in rahova
Explozia din Rahova: majoritatea celor afectați pot reveni în casele lor. Programul după care se va face accesul controlat
Explozie în Rahova.
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei
explozie rahova sector 5
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență”. Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova
andrei nistor
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte scăpări de gaze în zona Calea Rahovei: „Să nu facem o isterie în masă”
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi scurgeri de gaze în Rahova. Distrigaz a încercat reluarea alimentării cu gaze, dar a găsit 142 de clienți cu probleme
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...