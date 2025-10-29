Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și sediul Distrigaz

Polițiștii și procurorii din București fac în această dimineață percheziții în dosarul deschis după explozia dintr-un bloc din cartierul Rahova. Șase persoane urmează să fie duse la Parchet pentru audieri.

Au loc percheziții de amploare în această dimineață în opt locații din București, Ilfov, Prahova și Teleorman. Surse din anchetă spun că este vizat inclusiv sediul central Distrigaz.

Procurorii și polițiștii fac percheziții, ridică mai multe documente și unități de stocare. Totodată, sunt percheziții și la angajații Distrigaz care au făcut verificarea înainte de explozie, dar și administratori, precum și cei doi angajați ai companiei private care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc.

Șase persoane vor fi audiate la Parchet, după finalizarea perchezițiilor.

Între timp au fost terminate și cercetările la fața locului. Au fost ridicate mai multe probe. Totodată, zeci de persoane au fost audiate - martori, locatari și administratorul blocului care în care a avut loc explozia.

Este așteptată și expertiza tehnică care va stabili clar de la ce a pornit explozia.

Pe de altă parte, cei mai mulţi dintre locatari pot reveni etapizat, începând de astăzi în casele lor. Accesul se va face controlat, sub supravegherea Poliţiei.Prefectul Capitalei. Este vorba despre locatarii din scările care nu au fost afectate de explozie.

„Accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice. Le mulţumim tuturor locatarilor pentru răbdare, încredere şi colaborare în această perioadă dificilă. Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a spus prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Editor : M.B.