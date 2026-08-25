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Video Mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea. Țintă aeriană în proximitatea frontierei cu Ucraina: au fost ridicate două avioane F-18

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drona militara Shahed in aer
Dronă. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia
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Un mesaj RO-Alert a fost emis marţi dimineaţă pentru nordul judeţului Tulcea. Locuitorii au fost avertizaţi în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte şi să se adăpostească. Radarele MApN au detectat o țintă la circa 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

ACTUALIZARE 08.37: Conform MApN, o țintă aeriană a fost detectată la circa 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol.

„În dimineața zilei de marți, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. 

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07.31”.

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Știrea inițială: Alerta a fost emisă la ora 7.32.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj, potrivit News.ro.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Nordul judeţului Tulcea a fost vizat şi luni seară de alertă, după ce două ţinte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de Insula Şerpilor.

Editor : B.E.

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