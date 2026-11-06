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Video Amenințare cu bombă la bordul aeronavei TAROM care a aterizat la prânz la Otopeni, de pe ruta Praga - București. SRI: alertă falsă

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avion tarom care decoleaza
Foto: TAROM
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Un avion TAROM cu 102 pasageri la bord, care a zburat vineri pe ruta Praga - Bucureşti, este ţinta unei alerte cu bombă, transmite News.ro. Aeronava a aterizat în siguranță la Aeroportul Henri Coandă, unde au fost demarate procedurile necesare. SRI a anunțat ulterior că amenințarea s-a dovedit a fi una falsă.

ACTUALIZARE 13:00 Potrivit SRI, amenințarea s-a dovedit a fi falsă. La nivel european, în aceste momente, sunt mai multe zboruri care au primit amenințări cu bombă.

ACTUALIZARE 12:25 Aeronava a aterizat în siguranță la Otopeni.

Știrea inițială.

Potrivit Boarding Pass, este vorba despre zborul TAROM RO226 Praga - București, care urmează să aterizeze pe aeroportul „Henri Coanda”. La bord se află 102 de pasageri și șase membri ai echipajului.

La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului, transmite Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor.

SRI a precizat că ameninţarea este nespecifică, neurmând a se lua măsuri în teren. Instituţia a precizat anterior că o ameninţare nu este evaluată doar de către specialiştii proprii.

De obicei, ameninţarea este primită de companie, compania transmite piloţilor, ei comunică cu turnul de control, iar mai multe entităţi evaluează situaţia, după nişte markeri clari. Dacă se consideră că este un mail fals, nu se iau măsuri.

Nu este prima amenințare de acest fel în aceste zile în România. Aseară, în jurul orei 23, au mai fost două amenințări asemănătoare. Una viza un zbor de la Tel Aviv, care avea escală la noi. Piloții au consultat compania și, având în vedere destinația, au cerut un control pirotehnic. Joi, cursa WizzAir Milano - București a fost la fel, ținta unei amenințări cu bombă.

Joi, mai multe zboruri din Europa au avut parte de situații similare: amenințări cu bombă la bord, care au dus la aterizări de urgență și chiar însoțiri ale avioanelor civile de aeronave militare, în țări ca Franța, Italia, Cehia, Bulgaria și Polonia.

 

Editor : B.E.

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