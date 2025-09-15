Live TV

Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona, păzită de 100 de forțe de ordine. Patru răniți, sub pază în spital

N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Răfuială mortală în Craiova. Foto. Digi24

După bătaia cu bâte și topoare din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți, procurorii au emis nouă mandate de arestare pentru toți cei implicați. Trei persoane sunt deja după gratii, patru sunt internate în spital sub pază, iar două sunt căutate de polițiști. În cartierul Romanești a fost instituită o zonă specială de siguranță publică, unde aproximativ 100 de polițiști și jandarmi patrulează permanent pentru a preveni noi violențe.

ACTUALIZARE 19.46 Încă una dintre persoanele implicate în scandalul de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, a fost reţinută după ce a fost externată din spital.

Potrivit IPJ Dolj, este vorba despre un bărbat de 57 de ani. Acesta a fost audiat de poliţişti imediat după externare, iar la finalul procedurilor a fost reţinut.

„În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată şi condusă la audieri. Astfel, în urma probatorului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reţinerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare, fiind introdusă în Arestul IPJ Dolj”, a transmis, luni seară, IPJ Dolj.

Știrea inițială Răfuiala sângeroasă din Craiova, care a avut loc pe 13 septembrie și s-a soldat cu un mort și patru răniți, a determinat autoritățile să ia măsuri excepționale. Procurorii au emis nouă mandate de arestare, vizând toate persoanele implicate în conflictul violent.

Trei dintre acestea se află deja după gratii, patru sunt internate în spital, sub pază, iar alte două sunt în continuare căutate de oamenii legii.

În urma incidentului, Poliția Română a instituit o zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești.

„După acest tragic eveniment, în Craiova, respectiv în cartierul Romanești, a fost instituită această zonă specială de siguranță publică. Asta înseamnă în mod concret că forțele Ministerului Afacerilor Interne au fost suplimentate în acea zonă. Vorbim aici despre aproximativ 100 de polițiști și jandarmi care patrulează în zona respectivă, care monitorizează situația și, de asemenea, derulează acțiuni în sistem integrat, acțiuni comune pentru a se asigura că sunt prevenite orice alte fapte de natură penală sau contravențională”, a declarat Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al IGPR.

El a precizat că autorul omorului a fost prins și reținut, ulterior fiind arestat preventiv.

„Autorul omorului este prins, a fost reținut, ulterior arestat preventiv de către instanță. Mai avem alte două persoane reținute, ce ulterior arestate preventiv pentru infracțiune de tulburare a ordinii și liniștii publice și încăierare. Derulăm în continuare activități sub coordonarea Parchetului. Colegii mei vizionează în continuare imagini de pe camere de supraveghere pentru a vedea dacă au fost și alte persoane prezente la acel eveniment, fie în calitate de martor, fie în calitate de participant activ la infracțiunea de încăierare și, respectiv, la infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice”, a mai spus Drăgan.

Polițiștii acționează acum cu prioritate în cartierul Romanești, unde locuiesc membrii celor două familii implicate.

„Colegii mei acționează cu precădere în cartierul Romanești, în zona în care domiciliază membrii celor două familii. Cu siguranță vor rămâne în zonă atât cât este nevoie pentru a menține ordinea și liniștea publică”, a explicat reprezentantul IGPR.

Drăgan a precizat și că intervenția polițiștilor a fost una rapidă.

„Aici, timpul de intervenție de la sesizarea incidentului a fost de 5 minute. Așadar, în 5 minute de la sesizare, polițiștii din Dolj și aici vorbim de polițiști de investigații criminale, polițiști de ordine publică, luptători din cadrul Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Dolj, din cadrul IPJ, au ajuns la locul evenimentului.”

Patru dintre persoanele implicate au fost găsite ulterior în comuna Pudari, lângă Craiova. Acestea sunt internate în spital, dar se află sub pază, urmând să fie audiate după externare.

„În afară de cele trei persoane care sunt deja arestate preventiv, mai sunt alte patru persoane la spital, unde primesc îngrijiri medicale, însă sub paza poliției, iar atunci când medicii decid externarea celor patru persoane, cu siguranță vor fi conduse persoanele la audieri. Procurorul de caz împreună cu polițiștii vor dispune aceste măsuri preventive și cu privire la aceste patru persoane”, a adăugat Georgian Drăgan.

