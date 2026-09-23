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Numărul victimelor legate de incendiile de locuinţe a fost în creştere în primele opt luni din 2026. Care sunt principalele cauze

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incendiu
Foto: ISU Buzău
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Peste 4.700 de incendii de locuinţe au fost înregistrate, la nivel naţional, în primele opt luni ale acestui an, cu 22 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, o creştere de aproximativ 0,5%. Potrivit pompierilor, a crescut şi numărul persoanelor care au murit în urma unor astfel de incendii, dar şi al celor care au fost rănite. Cele mai frecvente cauze ale incendiilor au fost sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că în primele opt luni ale anului 2026, la nivel naţional, au fost înregistrate 4.732 de incendii la locuinţe, cu 22 mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost raportate 4.710 incendii, creşterea fiind de aproximativ 0,5%, potrivit News.ro.

„În ceea ce priveşte consecinţele asupra populaţiei, datele indică o evoluţie mai accentuată. În perioada analizată, 127 de persoane şi-au pierdut viaţa, faţă de 122 în primele opt luni ale anului 2025, iar numărul persoanelor rănite a crescut de la 417 la 463. Astfel, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul persoanelor decedate a crescut cu aproximativ 4%, iar cel al persoanelor rănite cu 11%”, precizează IGSU.

Potrivit ISGU, în ceea ce priveşte împrejurările determinante ale incendiilor, coşurile, canalele şi burlanele de fum se menţin pe primul loc, însă numărul cazurilor a înregistrat o scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, de la 1.648 în 2025 la 1.562 în primele opt luni ale acestui an.

În schimb, o creştere importantă se înregistrează în cazul incendiilor generate de sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Numărul acestora a crescut de la 708, în 2025, la 806 cazuri în 2026, ceea ce reprezintă o creştere de aproape 14%.

De asemenea, incendiile provocate de instalaţii electrice defecte au crescut de la 1.305 la 1.376 de cazuri, respectiv cu aproximativ 5,4%.

Pe măsură ce temperaturile exterioare scad, echipamentele şi aparatele destinate încălzirii locuinţelor vor fi utilizate tot mai intens, iar instalaţiile electrice vor fi supuse unei solicitări mai mari, prin folosirea simultană a mai multor aparate şi consumatori electrici.

„În acest context, verificarea din timp a sistemelor de încălzire, a coşurilor de fum şi a instalaţiilor electrice poate contribui la prevenirea unor evenimente nedorite. Echipamentele defecte, improvizaţiile, suprasolicitarea instalaţiilor electrice sau utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire pot favoriza izbucnirea incendiilor, mai ales în perioada rece”, arată sursa citată.

Recomandări pentru un sezon rece în siguranţă

Pentru prevenirea incendiilor, pompierii recomandă populaţiei să verifice şi să cureţe periodic coşurile de fum, înainte de utilizarea intensă a sistemelor de încălzire, să solicite personal autorizat care să verifice sobele, centralele şi celorlalte echipamente de încălzire şi să remedieze eventualele defecţiuni, să folosească aparatele de încălzire conform instrucţiunilor producătorului şi fără improvizaţii, să evite amplasarea materialelor combustibile în apropierea sobelor, radiatoarelor sau a altor surse de căldură, precum şi suprasolicitarea prizelor şi prelungitoarelor, în special prin conectarea simultană a mai multor consumatori de putere mare, să utilizeze doar instalaţii şi echipamente electrice conforme şi fără improvizaţii şi să nu lase aparatele de încălzire nesupravegheate.

„Această perioadă reprezintă momentul potrivit pentru verificarea şi pregătirea locuinţelor. Câteva măsuri simple, luate înainte de utilizarea intensivă a sistemelor de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pot preveni producerea unor incendii şi, mai ales, pierderea de vieţi omeneşti”, mai spun pompierii.

Editor : M.B.

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