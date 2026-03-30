O adolescentă a ajuns la spital după ce a căzut dintr-un autocar în mers, pe un drum din Bistrița Năsăud

O adolescentă de 15 ani a fost transportată la spital, luni, după ce a căzut dintr-un autocar aflat în mers, pe DN 15A, în judeţul Bistriţa-Năsăud. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

Incidentul a avut loc, luni, pe Drumul Naţional 15A, între Sărăţel şi Herina.

„La locul evenimentului, poliţiştii au constatat faptul că o minoră de 15 ani, din Târlişua, pasageră, a căzut dintr-un autocar aflat în mişcare, condus de un bărbat de 44 de ani, din acceaşi localitate. În urma evenimentului, minora a fost transportată la spital”, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, citat de News.ro

Fata a acuzat dureri lombare, fiiind preluată, conştientă şi cooperantă, de un echipaj de paramedici care a transportat-o la UPU Bistriţa-Năsăud pentru investigaţii medicale amănunţite.

Poliţiştii Serviciului Rutier continuă cercetătorile în vederea determinării cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
parlament
2
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
No Kings protest in New York
3
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații...
Drone operators perform combat tasks in Zaporizhzhia direction
4
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
seismograf care inregistreaza un cutremur
5
Cutremur în România, duminică după-amiază
Te-ar putea interesa și:
whatsapp-image-2026-03-29-at-17-37-22
Arme letale ilegale, ascunse în pământ şi folosite la braconaj. Zeci de percheziţii în Bistrița-Năsăud: 11 suspecţi vizaţi
Mircea Lucescu
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament și a fost dus la spital. Burleanu: „E pe mâini sigure”
Nathan Newby, pacientul care a oprit un atac cu bombă asupra unui spital din Leeds, Marea Britanie
„L-am luat în brațe că să nu ne arunce în aer”. Povestea pacientului care a oprit un atac cu bombă într-un spital din Marea Britanie
copil bolnav
Un elev de 14 ani a participat la Olimpiada Națională de Informatică chiar de pe patul din spital: „A trebuit”
accident autocar galati
Plan roșu în județul Galați: un mort și 14 răniți după ce un autocar s-a răsturnat pe DE 581
Recomandările redacţiei
alimentare la pompa
Ședință de coaliție privind noi măsuri pentru limitarea prețului...
calin georgescu oameni
„Dumnezeu ne ține pe toți”. Călin Georgescu nu a mai încasat salariu...
ZTc1ZTdiMDZhZjg1NzhhNjgwOGZiYmM0NzNiNjBjZg==.thumb
Trump ia în calcul o operaţiune de mare risc pentru extragerea a 450...
Carburanți
Consilierul guvernatorului BNR, despre scumpirea carburanților...
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani”
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat din prima! Doctorul Stamatescu și maseurul...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cine are prioritate când două mașini virează stânga. Situația care creează confuzie în trafic
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
De pe pârtie direct la piscină. Andreea Bălan a pozat în costum de baie, surâzătoare și în formă maximă, cu o...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
Digi FM
I-au văzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”