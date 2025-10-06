Live TV

O ambulanţă a fost implicată într-un accident rutier grav, în Cluj. O femeie a murit, iar șase oameni au fost răniți

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta
Foto: Shutterstock

O persoană a murit şi alte şase persoane primesc îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seară, pe drumul naţional DN 1 (E60), între Huedin şi Şaula, şi în care a fost implicată şi o ambulanţă.

Una dintre victimele accidentului a murit, anunță echipele de salvare.

ACTUALIZARE 21.48 „Din păcate, femeia de aproximativ 70 de ani, aflată în stop cardio-respirator, a fost declarată decedată", au transmis reprezentanţii ISU Cluj.

Știrea inițială: „Pompierii cadrul Detaşamentului Huedin intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1 E60, între Huedin şi Şaula. Din primele date, în accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ). Forţele noastre au descarcerat din ambulanţă un bărbat, care este conştient şi cooperant. Pe de altă parte, o femeie aflată tot în ambulanţă este în stop cardio-respirator şi se aplică manevre de resuscitare, iar alte cinci persoane sunt evaluate medical”, se arată într-o informare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, citată de Agerpres.

La misiune iau parte o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum şi un echipaj SAJ.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.

„Accident rutier raportat în jurul orei 19.55, pe DN1 - E60, la ieşire din oraşul Huedin. Din primele date, în eveniment au fost implicate 2 autoturisme, dintre care un echipaj de ambulanţă. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. La faţa locului acţionează poliţiştii rutieri pentru efectuarea cercetărilor, precum şi echipaje medicale pentru acordarea de îngrijiri persoanelor implicate”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

