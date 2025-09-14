Live TV

O ambulanță care transporta un pacient a fost implicată într-un accident cu o mașină în București. Două persoane sunt rănite

Data publicării:
ambulanta
Foto: Shutterstock

O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident duminică, la Piaţa Leu, din Capitală. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul implica, au fost răniţi. 

„La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piaţa Leu. Din primele informaţii, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, care transporta un pacient. 

În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar şi a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei, conform News.ro. 

Ambii şoferi  au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero”. 

La acest moment este restricţionat total traficul rutier pe Şoseaua Cotroceni, de la Piaţa Leu către Splaiul Independenţei. 

„În continuare, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie”, precizează sursa citată. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gnshgns
1
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
3
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
4
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
profimedia-0953970736
5
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
Ministrul ceh de Externe, despre drona care a încălcat spațiul aerian...
guvern
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în...
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Axios: Colegul de cameră al ucigașului lui Charlie Kirk, cheia în...
Oana Toiu
Drona rusească intrată în spațiul aerian al României: Oana Țoiu...
Ultimele știri
Proteste ale sindicaliștilor din administrație, luni în București. Ei amenință cu greva generală. Ilie Bolojan i-a invitat la discuții
Noua șefă a guvernului din Nepal promite să răspundă la revendicările protestatarilor pentru „sfârșirea corupției”
Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev de ziua sa. Fostul președinte rus a amenințat recent SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
goana dupa ambulanta
Pericol în trafic: fuga după ambulanță. Ce spun ambulanțierii despre șoferii care gonesc pe urmele lor. „E un risc major”
SMURD Bihor
Şoferi filmaţi în timp ce circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD, încălcând reguli de circulaţie
accident rutier bucureti
Un tânăr șofer a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat după ce a lovit un refugiu de tramvai în București
Naștere ambulanță
Bebeluş născut în ambulanţă, în drum spre un spital din București. „Primele sale plânsete au umplut autospeciala de bucurie”
ambulanta 112
Un arestat preventiv a evadat dintr-o ambulanţă care îl ducea la Penitenciarul Jilava. A sărit din mers, în apropiere de Bacău
Partenerii noștri
Pe Roz
Fostul soț al lui Miley Cyrus s-a logodit cu o blondă superbă. Cine e Gabriella Brooks, iubita lui Liam...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Cristi Chivu a povestit cel mai dur episod din cariera sa. Ce a pățit l-a afectat enorm. „Vomitam de stres și...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Top cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume. Pe ce loc se află Sorana Cîrstea, Emma Răducanu prezență...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Problema de matematică pe care orice elev de clasa a II-a o poate rezolva, dar care dă bătăi de cap adulţilor
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Pro FM
Cum a apărut Iuliana Beregoi pe insula milionarilor. Tânăra artistă a făcut furori cu silueta sa: „Arăți ca o...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Leonardo DiCaprio, într-o nouă etapă după 50 de ani: "O iau mai ușor, dar sunt filme la care nu pot spune nu...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea