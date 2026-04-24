Traficul este blocat pe drumul principal din Techirghiol, în județul Constanța, după ce vineri s-a surpat asfaltul de pe un pod construit în urmă cu mai bine de 70 de ani.

În localitatea Techirghiol, din județul Constanța, drumul principal s-a surpat pe o porțiune de aproximativ 50 mp, potrivit experților.

Este vorba despre un pod vechi, construit în urmă cu aproximativ 70 de ani, care a fost proiectat pentru o durată de 50 de ani.

În urmă cu doi ani s-a făcut o expertiză tehnică, iar documentele au arătat că sunt probleme la structura de rezistență, însă din lipsă de fonduri nu s-a putut reabilita.

Acum două săptămâni, autoritățile locale au observat crăpături în asfalt și au hotărât ca traficul să fie restricționat pe o singură bandă.

Vineri, drumul s-a surpat, iar pentru reabilitare ar fi nevoie de aproximativ 3 milioane de lei.

