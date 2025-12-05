Video O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București Data publicării: 05.12.2025 14:22 Foto: Captură video Digi24 O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Potrivit primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase. Bătaie pe portocale pe o șosea din Mehedinți, după ce un TIR s-a răsturnat. Zeci de oameni au năvălit să strângă fructele de pe asfalt Vlad Pascu contestă sentința din dosarul 2 Mai, după ce a primit 10 ani de închisoare pentru accidentul în care au murit doi tineri Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică De ce refuză Victor Rebengiuc ca numele lui să fie acordat unei străzi, după ce va muri Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească” Salvamontișii au pornit din nou în căutarea britanicului dispărut în Bucegi: „Avea un început de hipotermie” Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des” Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant Tensiuni uriașe în Bulgaria. Proteste de amploare continuă în 12 orașe O cisternă încărcată cu benzină a oprit pe banda de urgență pe A1, după ce una dintre roți a luat foc.Din primele informații, nu sunt semnalate scurgeri de substanțe periculoase și nu există pericol de explozie.La fața locului se află și salvatorii, care intervin pentru a stinge incendiul.Traficul este blocat în zonă în acest moment. Se estimează că va fi reluată circulația după ora 15:00. Editor : C.S. Etichete: autostrada accident a1 cisterna Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin... 2 Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din... 3 Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow... 4 Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce... 5 Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...