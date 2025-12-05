O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Potrivit primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase.

O cisternă încărcată cu benzină a oprit pe banda de urgență pe A1, după ce una dintre roți a luat foc.

Din primele informații, nu sunt semnalate scurgeri de substanțe periculoase și nu există pericol de explozie.

La fața locului se află și salvatorii, care intervin pentru a stinge incendiul.

Traficul este blocat în zonă în acest moment. Se estimează că va fi reluată circulația după ora 15:00.

Editor : C.S.