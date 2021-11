O elevă care a rămas încuiată în clasă a sărit pe fereastră. Învățătoarea povestește cum a fost salvată. Părinții nu depun plângere

Este anchetă la o școală din Tecuci după ce o elevă de clasa pregătitoare a rămas închisă în clasă din greșeală și, speriată, a sărit pe geam. Norocul ei a fost că în acel moment, o învățătoare era în zonă și a prins-o în brațe.

Incidentul a avut loc la Școala Gimnazială Elena Doamna din Tecuci, la sfârșitul orelor de curs, când învățătoarea îi conducea pe elevi spre ieșire. Unul dintre copii i-a distras atenția dascălului, moment în care fetița s-a întors în clasa care a fost încuiată.

Adriana Lefter, director Școala Gimnazială „Elena Doamna”, Tecuci: Fetița s-ar fi întors în clasă fără sa o anunțe pe doamna, fără să fie observată, doamna știind ca i-a scos pe toți pe hol s-a întors doar și a încuiat ușa pentru că lucrurile persoanle ale doamnei erau toate în clasă.

Dana Costache, jurnalist Digi24: În momentul în care s-a văzut singură în clasa, fetița a deschis prima ferestră de la etajul 1. Distanța de la pervaz până jos este de aproximativ 5 metri.

Ilinca Bîra, învățătoare: Am simțit ca pică ceva de sus și am întins instinctiv mâinile ca să mă apăr efectiv, și am prins-o pe fetiță pur și simplu de sub braț, de fapt am picat în același timp cu ea și asta-i, ea s-a lovit doar la genunchi, în rest capul a fost sus. Speriată eram și eu, pur și simplu, nu, pur și simplu spunea ca m-a închis doamna în clasă.

Mama fetiței: Mi-a povestit exact cum a fost, a ieșit din grup, a intrat în clasă și... Este OK, a făcut toate investigațiile necesare și este foarte bine. Un incident nefericit din păcate, nu putem să dăm vina pe nimeni, pe nimic.

Inspectorii școlari vor să afle dacă a fost sau nu vorba de neglijență din partea dascălului.

Selena Coste, inspector școlar adjunct ISJ Galați: Fetița, în prezența mamei, a stat de vorbă cu psihologul școlar. Să nu uităm că e vorba de un copil de 6, 7 ani, care așa a știut să gestioneze o situație în care nu a mai fost pusă până în prezent.

Şi poliția a deschis o anchetă în acest caz.

Reporter: Dana Costache / Operator: Marian Munteanu

Editor : Liviu Cojan