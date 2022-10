O elevă de 14 ani, olimpică la matematică, acuză profesorul că ar fi abuzat-o sexual în timpul orelor de meditații.

Caz revoltător în județul Gorj. O elevă de 14 ani acuză profesorul de matematică că ar fi abuzat-o sexual în timpul orelor de meditații. Minora, olimpică la matematică, se vedea destul de des în particular cu dascălul, care o ajuta să se pregătească pentru concursuri. În cauză a fost deschis un dosar penal, însă, până la soluționarea cazului, profesorul rămâne la catedră.

Aproape jumătate de an ar fi suportat minora abuzurile sexuale venite din partea profesorului de matematică. Fata nu a avut curaj să le povestească părinților coșmarul prin care trece, așa că, sub protecția anonimatului, și-a spus povestea pe internet. Câțiva colegi și-au dat însă seama despre cine este vorba. A fost momentul în care întreaga poveste a ajuns la urechile mamei, care a găsit, astfel, explicații și pentru comportamentul tot mai ciudat pe care fata îl avea în ultima perioadă.

Avocata victimei: Era din ce în ce mai tristă, abătută, schimbările acestea apăreau în momentul în care trebuia să meargă la orele de pregătire de matematică. Îi determina, sigur, reacții de anxietate, rușine, teamă. Profesorul făcea aceste gesturi la orele de pregătire, pe care le desfășura atât la școală, cât și acasă la minoră. Și au fost gesturi nepotrivite chiar și atunci când se deplasau către un concurs școlar, către o olimpiadă.

Imediat, părinții au alertat autoritățile.

Oana Vlăduț, purtător de cuvânt IPJ Gorj: În timp ce se afla la orele de meditații, efectuate în particular cu un profesor, ar fi fost agresată sexual de acesta. În cauză, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corupere sexuală a minorilor.

În paralel, și conducerea unității de învățământ a demarat o anchetă.

Directorul școlii: La nivelul unității s-a constituit o comisie de cercetare disciplinară, însă această comisie nu își poate desfășura activitatea până în momentul în care nu sunt finalizate cercetările.

Ionuț Catrina, purtător de cuvânt ISJ Gorj: Cadrul didactic își continuă activitatea în școală, nu la clasa elevei în cauză, întrucât nu este firesc să se întâmple acest lucru.

Starea emoțională a copilei a fost grav afectată și are nevoie de consiliere psihologică.

Lidia Bârsanu, psiholog DGASPC Gorj: Are foarte multe întrebări la care noi, specialiștii, nu trebuie să facem altceva decât să-i oferim răspunsuri. Frământări interioare pe care nu și le poate gestiona, datorită vârstei fragede pe care o are, și noi îi vom oferi tot sprijinul de care are nevoie.

Din plângerea depusă la poliție de părinții fetei reiese că faptele s-ar fi petrecut în perioada februarie - iunie 2022.

Reporter: Anamaria Ianc / Operator: Ionuț Voinea

Editor : Liviu Cojan